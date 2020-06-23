Убийство военных в Житомирской области. Полиция сообщила, что стрелок был трезв и осознавал свои действия

Владелец ставка в Житомирской области Анатолий Захаренко, который расстрелял семерых ветеранов АТО, на момент совершения преступления был трезв. Об этом 23 июня во время брифинга рассказал начальник ГУ Нацполиции в Житомирской области Юрий Олейник.
"Согласно справке врача-нарколога от 22.05.2020 в крови подозреваемого алкоголь не обнаружен. Кроме этого, в рамках уголовного производства была назначена комиссионная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемому и в настоящее время получено заключение эксперта. Согласно заключению специалистов подозреваемый мог осознавать значение своих действий и руководить ими, может осознавать значение своих действий и руководить ими и сейчас. По своему психическому состоянию мужчина не требует применения каких-либо принудительных мер медицинского характера", - сообщил начальник полиции Житомирщины.
Также Олейник отметил, что следователи в ходе дальнейшего досудебного расследования работают над несколькими версиями для установления объективных причин конфликта.
В то же время, из-за длительных судебных экспертиз планируется продление сроков предварительного расследования и соответственно продление сроков меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому.
Как сообщал "Журнал Житомира
", на Житомирщине в ночь на 22 мая мужчина из ружья расстрелял компанию друзей
, которая приехала к нему на отдых. По факту массового убийства задержали 58-летнего Анатолия Захаренко. Ему уже объявили подозрение в умышленном убийстве
. Все погибшие - или ветераны войны, или действующие военнослужащие Нацгвардии
. 26 мая погибших нацгвардейцев похоронили на Лесном кладбище в Киеве.
Зафиксировали. Как теперь относиться к показаниям выжившего, дескать Захаренко бухал со всеми? А не врёт ли он и в остальном?