Убийство военных в Житомирской области. Полиция сообщила, что стрелок был трезв и осознавал свои действия

"Согласно справке врача-нарколога от 22.05.2020 в крови подозреваемого алкоголь не обнаружен. Кроме этого, в рамках уголовного производства была назначена комиссионная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемому и в настоящее время получено заключение эксперта. Согласно заключению специалистов подозреваемый мог осознавать значение своих действий и руководить ими, может осознавать значение своих действий и руководить ими и сейчас. По своему психическому состоянию мужчина не требует применения каких-либо принудительных мер медицинского характера", - сообщил начальник полиции Житомирщины.