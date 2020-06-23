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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июнь » 23 » 12:42:07

Убийство военных в Житомирской области. Полиция сообщила, что стрелок был трезв и осознавал свои действия

Сегодня, 13:07:38 844 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Убийство военных в Житомирской области. Полиция сообщила, что стрелок был трезв и осознавал свои действия

 Владелец ставка в Житомирской области Анатолий Захаренко, который расстрелял семерых ветеранов АТО, на момент совершения преступления был трезв. Об этом 23 июня во время брифинга рассказал начальник ГУ Нацполиции в Житомирской области Юрий Олейник.
 

"Согласно справке врача-нарколога от 22.05.2020 в крови подозреваемого алкоголь не обнаружен. Кроме этого, в рамках уголовного производства была назначена комиссионная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемому и в настоящее время получено заключение эксперта. Согласно заключению специалистов подозреваемый мог осознавать значение своих действий и руководить ими, может осознавать значение своих действий и руководить ими и сейчас. По своему психическому состоянию мужчина не требует применения каких-либо принудительных мер медицинского характера", - сообщил начальник полиции Житомирщины.


Также Олейник отметил, что следователи в ходе дальнейшего досудебного расследования работают над несколькими версиями для установления объективных причин конфликта.



В то же время, из-за длительных судебных экспертиз планируется продление сроков предварительного расследования и соответственно продление сроков меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому.

Как сообщал "Журнал Житомира", на Житомирщине в ночь на 22 мая мужчина из ружья расстрелял компанию друзей, которая приехала к нему на отдых. По факту массового убийства задержали 58-летнего Анатолия Захаренко. Ему уже объявили подозрение в умышленном убийстве. Все погибшие - или ветераны войны, или действующие военнослужащие Нацгвардии. 26 мая погибших нацгвардейцев похоронили на Лесном кладбище в Киеве.
Тэги: стрелок, полиция, Житомирщина, массовое убийство, бойня
Комментариев: 3
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:29:16, Сегодня [Материал]
+1

Он с самого начала говорил, что не пил. И односельчане это подтвеждали, что у него проблемы с сердцем.
Mykhailo
2 Михаил (Mykhailo)   • 14:16:17, Сегодня [Материал]
+2

"в крови подозреваемого алкоголь не обнаружен"

Зафиксировали. Как теперь относиться к показаниям выжившего, дескать Захаренко бухал со всеми? А не врёт ли он и в остальном?
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:02:40, Сегодня [Материал]
+1

Ему можно, он "ветеран".
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