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Житомирский суд взял под стражу мужчину, который бросил гранату в жилой дом

Сегодня, 16:17:20 181 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский суд взял под стражу мужчину, который бросил гранату в жилой дом

 Королёвский районный суд Житомира взял под стражу мужчину, который бросил гранату в окно частного дома и едва не убил трех человек.

Как сообщал "Журнал Житомира", события разворачивались ночью 12 апреля в селе Гришковцы Бердичевского района. В совершении покушения подозревается местный житель, 1994 года рождения.
 

"Придя к месту жительства своего неприятеля и зная, что в доме проживает три человека, разбил окно в одной из комнат, привел в готовность взрывное устройство и бросил его через окно внутрь дома", - информирует прокуратура Житомирской области.


По данным следствия, в момент взрыва ни один из жильцов дома не находился в комнате, куда попало взрывное устройство. Легкие телесные повреждения получил один человек.

Постановлением Королёвского районного суда города Житомира лицу применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога.
Тэги: суд, Житомир, граната
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