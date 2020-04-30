Житомирский суд взял под стражу мужчину, который бросил гранату в жилой дом

Королёвский районный суд Житомира взял под стражу мужчину, который бросил гранату в окно частного дома и едва не убил трех человек.
Как сообщал "Журнал Житомира
", события разворачивались ночью 12 апреля в селе Гришковцы Бердичевского района
. В совершении покушения подозревается местный житель, 1994 года рождения.
"Придя к месту жительства своего неприятеля и зная, что в доме проживает три человека, разбил окно в одной из комнат, привел в готовность взрывное устройство и бросил его через окно внутрь дома", - информирует прокуратура Житомирской области.
По данным следствия, в момент взрыва ни один из жильцов дома не находился в комнате, куда попало взрывное устройство. Легкие телесные повреждения получил один человек.
Постановлением Королёвского районного суда города Житомира лицу применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога.