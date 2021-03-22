В Житомире мужчина подорвался на гранате, пытаясь сбежать от полиции. ФОТО

В Житомире нетрезвый водитель, угрожая полицейским гранатой, сам подорвался на взрывном устройстве. Инцидент произошел в ночь на 22 марта на Богунии, в районе второй городской больницы.
Об этом в ходе брифинга 22 марта сообщил начальник ГУНП области Юрий Олейник, передает «Замковая гора
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Патрульные остановили легковой автомобиль «Хонда Аккорд», за рулем которого находился 35-летний мужчина. Предоставить свои документы мужчина отказался, после чего нажал на газ и начал убегать. Преследование продолжалось на территории Житомира и прилегающих районов. В водитель Хонды, убегая от преследования, вернулся в Житомир. На перекрестке улиц Героев Базара и проспекта Мира водитель не справился с управлением и протаранил припаркованный бус.
«Из салона водитель вышел с предметом, похожим на гранату. При попытке полицейских успокоить мужчину, боеприпас взорвался», – сообщил Юрий Олейник.
В результате мужчина получил травматическую ампутацию правого предплечья, рваные раны правой ноги. Сейчас он в больнице в реанимации. По предварительной информации, взорвалась граната РГД-5, которую водитель вероятно хотел бросить в полицейских.
В автомобиле нарушителя обнаружили наркотические средства. Кроме того, в 2020 году он был лишен права управления автомобилем за вождение в состоянии опьянения.
Фото: полиция