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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Март » 22 » 10:51:17

В Житомире мужчина подорвался на гранате, пытаясь сбежать от полиции. ФОТО

Сегодня, 11:04:50 1456 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире мужчина подорвался на гранате, пытаясь сбежать от полиции. ФОТО

 В Житомире нетрезвый водитель, угрожая полицейским гранатой, сам подорвался на взрывном устройстве. Инцидент произошел в ночь на 22 марта на Богунии, в районе второй городской больницы.

Об этом в ходе брифинга 22 марта сообщил начальник ГУНП области Юрий Олейник, передает «Замковая гора».

Патрульные остановили легковой автомобиль «Хонда Аккорд», за рулем которого находился 35-летний мужчина. Предоставить свои документы мужчина отказался, после чего нажал на газ и начал убегать. Преследование продолжалось на территории Житомира и прилегающих районов. В водитель Хонды, убегая от преследования, вернулся в Житомир. На перекрестке улиц Героев Базара и проспекта Мира водитель не справился с управлением и протаранил припаркованный бус.
 

«Из салона водитель вышел с предметом, похожим на гранату. При попытке полицейских успокоить мужчину, боеприпас взорвался», – сообщил Юрий Олейник.




В результате мужчина получил травматическую ампутацию правого предплечья, рваные раны правой ноги. Сейчас он в больнице в реанимации. По предварительной информации, взорвалась граната РГД-5, которую водитель вероятно хотел бросить в полицейских.

В автомобиле нарушителя обнаружили наркотические средства. Кроме того, в 2020 году он был лишен права управления автомобилем за вождение в состоянии опьянения.







Фото: полиция
Тэги: полиция, граната, водитель, взрыв, погоня
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Комментариев: 5
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 12:07:21, Сегодня [Материал]

Тим часом в країні діє "мараторій". Чи на гранати цей "мараторій" не розповсюджується?
ax
2 Ax Axovich (ax)   • 12:46:38, Сегодня [Материал]

Instant carma?
melan
3 melan (melan)   • 13:08:03, Сегодня [Материал]

очередной АТОшник с сувениром
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 13:14:11, Сегодня [Материал]

а что полицаи ожидали, что им штуку денег на лапу отстегнут?
ZVEZDA
5 Житомирянин (ZVEZDA)   • 14:56:49, Сегодня [Материал]

Уроди в ВР не голосують за закон про обіг зброї. О такій клоун з гранатою вийде на вулицю ще і обдолбаний і підірве кілька людей. А так би хтось пристрелив його ще приспробі дістати чеку з гранати.
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