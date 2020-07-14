Афера на Житомирщине: чиновники во второй раз приобрели котлы, которые были установлены еще 6 лет назад

"По данным следствия, решением сессии Андрушевской районного совета из местного бюджета выделено более 760 тыс. грн на закупку оборудования для отопительной системы местной школы и ее монтаж. Однако, должностным лицом райгосадминистрации, по предварительному сговору с победителем тендерных закупок - директором частного предприятия - заключен фиктивный договор на поставку оборудования", - отмечают в ведомстве.
"Предметом договора предварительно между должностным лицом райгосадминистрации и поставщиком оговорено оборудование, которое он монтировал еще в 2014 году и с тех пор оказывал платные услуги по теплоснабжению этой школе. К тому же, стоимость соответствующих котлов на момент подписания фиктивной сделки составила около 270 тыс. грн", - сообщает прокуратура Житомирской области.