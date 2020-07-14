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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 14 » 18:18:38

Афера на Житомирщине: чиновники во второй раз приобрели котлы, которые были установлены еще 6 лет назад

Сегодня, 18:34:31 849 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Афера на Житомирщине: чиновники во второй раз приобрели котлы, которые были установлены еще 6 лет назад

 В Житомирской области чиновника райгосадминистрации и директора частного предприятия подозревают в растрате и завладении более 760 тыс. грн бюджетных средств. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в областной прокуратуре.
 

"По данным следствия, решением сессии Андрушевской районного совета из местного бюджета выделено более 760 тыс. грн на закупку оборудования для отопительной системы местной школы и ее монтаж. Однако, должностным лицом райгосадминистрации, по предварительному сговору с победителем тендерных закупок - директором частного предприятия - заключен фиктивный договор на поставку оборудования", - отмечают в ведомстве.


По информации прокуратуры, на основании поддельных документов из бюджета перечислено более 760 тыс. грн на счет предприятия, хотя на самом деле оборудование не поставлялось.
 

"Предметом договора предварительно между должностным лицом райгосадминистрации и поставщиком оговорено оборудование, которое он монтировал еще в 2014 году и с тех пор оказывал платные услуги по теплоснабжению этой школе. К тому же, стоимость соответствующих котлов на момент подписания фиктивной сделки составила около 270 тыс. грн", - сообщает прокуратура Житомирской области.


Сейчас обоим фигурантам дела - чиновнику РГА и директору частного предприятия - сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УК Украины. Досудебное расследование проводит Андрушевский отдел полиции.
Тэги: котлы, прокуратура, растрата, чиновник, Житомирщина
Комментариев: 3
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 19:10:05, Сегодня [Материал]
+4

Это надо уметь! Это не каждый сможет!!)))
melan
2 melan (melan)   • 19:39:39, Сегодня [Материал]
+6

ну бля посадите хоть одного!!!!!
bda
3 ДДД (bda)   • 21:36:13, Сегодня [Материал]
+3

Обидно, мне, что я, таким ситуациям, перестал удивляться....
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