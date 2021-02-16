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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 16 » 15:38:38

СБУ объявила Анатолию Шарию подозрение в госизмене

Вчера, 15:59:38 1015 16 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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СБУ объявила Анатолию Шарию подозрение в госизмене

 Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении преступления гражданину Украины Анатолию Шарию. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба СБУ.

Подозрение объявлено ​​под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161. Что касается последней статьи, то речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижения национальной чести и достоинства и тому подобное.


 

«Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях А. Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины. Начиная с 2012 года, через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций. В частности, пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициатах и событиях на Востоке страны. Целью было - обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов», - информирует Служба безопасности.


В спецслужбе отмечают, что такие противоправные действия Анатолия Шария активно использовали российские СМИ, в частности, телеканалы основной пропагандистской государственной компании ВГТРК («Россия 24», «Россия 1»), телеканал Министерства обороны РФ «Звезда» и другие.



Вниманию следствия были также приняты неоднократные заявления и обращения граждан и организаций о возможной антиукраинской деятельности блогера на основании распространяемых им материалов в сети интернет и выступлений в российских СМИ.

«В настоящее время продолжаются следственные действия, продолжается документирование всех обстоятельств совершения преступления и устанавливаются другие лица, которые способствовали или могут быть причастны к системной противоправной деятельности Шария», - сообщила СБУ.
 
Тэги: подозрение, Шарий, СБУ
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Комментариев: 16
Provocateur
1 Agent Provocateur (Provocateur)   • 16:22:30, Вчера [Материал]

Вова, бамбі! Я все пробачу!
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 16:48:28, Вчера [Материал]

"Начиная с 2012 года..."

Ахаха. Чего ж 9 лет ждали? Или ждали, когда лидел ОПГ Володька команду даст?
Sams2
6 Семенюк Александр (Sams2)   • 19:35:19, Вчера [Материал]

А в 2019-м Шарий вовсю за Зеленского топил - зрада!!! Зеленский - агент российских спецслужб?
TarasS
8 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 20:05:27, Вчера [Материал]

"А в 2019-м Шарий вовсю за Зеленского топил"

Шарик, как приличная псина, гавкает строго в унисон с командами кремлевского хозяина. А они, сука, так быстро меняются... То трапнаш, то трампвраг, то трампвсёравнолучшебайдена. Что уже говорить про Зеленского.
Sams2
15 Семенюк Александр (Sams2)   • 23:18:12, Вчера [Материал]

Да-да, я в курсе. Кремль, марсиане, велосипедисты... Они кругом...
Vovik-RF
3 Vovik (Vovik-RF)   • 18:15:59, Вчера [Материал]

В государственной измене нужно, в первую очередь, предъявлять обвинение Порошенко, Турчинову, Яценюку, Зеленскому, Вакарчуку и прочим из партий Зеленского, Порошенко, Вакарчука, Кличка и прочих дебильчиков гомосексуальных
TarasS
11 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 20:11:31, Вчера [Материал]

"В государственной измене нужно, в первую очередь..."

Какое ты имеешь отношение к Украине, чучело сибирское?
ZVEZDA
4 Житомирянин (ZVEZDA)   • 18:34:17, Вчера [Материал]

Шарікова і всю шариковську шоблу вже давно потрібно було посадити за державну зраду. І ще того бердичивського писаку!
leon_ztmr
12 Алексей (leon_ztmr)   • 20:18:41, Вчера [Материал]

И тебя заодно за то, что у тебя ник такой же как и название телеканала Министерства обороны РФ.
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 19:20:49, Вчера [Материал]

Ну насмешили ))) Давно так не смеялся, СБУ - спасибо!
А объявление "пидозры" через "Телеграмм" - это шедевр!
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 19:40:40, Вчера [Материал]

лайк
прав был Путин:
- не вторгаться
- не мешать
- не ржать
Armen21
9 МАКС (Armen21)   • 20:05:44, Вчера [Материал]

Ага, как Нелю Штепу- максимум расцелуют в самый зад:)
leon_ztmr
10 Алексей (leon_ztmr)   • 20:10:12, Вчера [Материал]

И то через соцсети
TarasS
13 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 20:31:31, Вчера [Материал]

...а партии лопнувшего шарика теперь аннулируют гос. регистрацию. Яка сумна новына.
Sams2
14 Семенюк Александр (Sams2)   • 22:49:26, Вчера [Материал]

Маловероятно. Нет оснований. Хотя если каналы закрыли по беспределу - хз, может их тупость дойдет и до этого.
Но рейтинг Шарию они подняли знатно )))
Рашатумбай
16 Александр (Рашатумбай)   • 00:06:22, Сегодня [Материал]

люба нормальна країна закрила б такі канали...тільки ще раніше
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