Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Криминал. СБУ расследует закупки на Житомирском бронетанковом: обнаружили махинации на 750 тысяч - 2 Марта 2020