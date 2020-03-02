СБУ расследует закупки на Житомирском бронетанковом: обнаружили махинации на 750 тысяч

СБУ разоблачила должностных лиц ГП «Житомирский бронетанковый завод» на злоупотреблениях с государственными средствами при закупке запасных частей. По предварительным данным расследования, стоимость закупок неоправданно увеличилась на 750 тысяч гривен.
Как сообщает пресс-центр СБУ
, весной прошлого года чиновники госпредприятия, которое входит в структуру «Укроборонпрома», объявили конкурсные торги на закупку деталей на общую сумму более 1,5 миллиона гривен. Победителем тендера, объявленного в рамках Государственного оборонного заказа, стала коммерческая структура из Киевского региона.
Во время проверки документации сотрудники СБ Украины установили, что условия конкурсных торгов были искусственно сформированы для победы заранее определенной бизнес-структуры.
«К тендеру были допущены только двое участников, оба с признаками фиктивности. Единственный конкурент фирмы-победителя связанный с ним через третью коммерческую структуру и имеет общий персонал. Контрразведчики спецслужбы задокументировали, что цены на запчасти были завышенными в 2,7-5 раз от закупочной стоимости», - сообщает СБУ.
По информации спецслужбы, сертификаты на продукцию должны были соответствовать критерию производства в США. Однако, документы имеют признаки фальсификации - в информационных базах владельцем бренда фирмы, проводившей сертификацию, является РФ, а непосредственным производителем продукции одна из стран Восточной Азии.
По заключению профильных экспертов, использование этих деталей могло привести к преждевременному выходу из строя бронетехники, которая передается Вооруженным Силам Украины.
«Правоохранители провели обыски на госпредприятии и по местам регистрации фиктивных фирм-участниц тендерной сделки в Киевской области. Изъято оригиналы тендерной документации, финансово-бухгалтерские документы, печати всех субъектов хозяйственной деятельности участников сделки, спецификации, касающиеся закупки и порядка использования деталей, компьютерную технику, а также почти 400 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте», - информирует Служба безопасности Украины.
В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
СБУ расследует закупки на Житомирском бронетанковом: обнаружили махинации на 750 тысяч
Вообще нужно проверить всю деятельность предприятия за 10-15 лет. Думаю и раньше были махинации не меньше нынешних.
ЗЫ: хоть кто-то срок мотает, или все как всегда?