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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Март » 2 » 09:35:25

СБУ расследует закупки на Житомирском бронетанковом: обнаружили махинации на 750 тысяч

Сегодня, 09:55:25 1030 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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СБУ расследует закупки на Житомирском бронетанковом: обнаружили махинации на 750 тысяч

 СБУ разоблачила должностных лиц ГП «Житомирский бронетанковый завод» на злоупотреблениях с государственными средствами при закупке запасных частей. По предварительным данным расследования, стоимость закупок неоправданно увеличилась на 750 тысяч гривен.

Как сообщает пресс-центр СБУ, весной прошлого года чиновники госпредприятия, которое входит в структуру «Укроборонпрома», объявили конкурсные торги на закупку деталей на общую сумму более 1,5 миллиона гривен. Победителем тендера, объявленного в рамках Государственного оборонного заказа, стала коммерческая структура из Киевского региона.

Во время проверки документации сотрудники СБ Украины установили, что условия конкурсных торгов были искусственно сформированы для победы заранее определенной бизнес-структуры.
 

«К тендеру были допущены только двое участников, оба с признаками фиктивности. Единственный конкурент фирмы-победителя связанный с ним через третью коммерческую структуру и имеет общий персонал. Контрразведчики спецслужбы задокументировали, что цены на запчасти были завышенными в 2,7-5 раз от закупочной стоимости», - сообщает СБУ.


По информации спецслужбы, сертификаты на продукцию должны были соответствовать критерию производства в США. Однако, документы имеют признаки фальсификации - в информационных базах владельцем бренда фирмы, проводившей сертификацию, является РФ, а непосредственным производителем продукции одна из стран Восточной Азии.

По заключению профильных экспертов, использование этих деталей могло привести к преждевременному выходу из строя бронетехники, которая передается Вооруженным Силам Украины.
 

«Правоохранители провели обыски на госпредприятии и по местам регистрации фиктивных фирм-участниц тендерной сделки в Киевской области. Изъято оригиналы тендерной документации, финансово-бухгалтерские документы, печати всех субъектов хозяйственной деятельности участников сделки, спецификации, касающиеся закупки и порядка использования деталей, компьютерную технику, а также почти 400 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте», - информирует Служба безопасности Украины.


В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.





Тэги: СБУ, бронетанковый завод
Комментариев: 3
melan
1 melan (melan)   • 12:50:28, Сегодня [Материал]
+1

.... весной прошлого года чиновники госпредприятия....

Вообще нужно проверить всю деятельность предприятия за 10-15 лет. Думаю и раньше были махинации не меньше нынешних.
Zefir
2 Моє місто (Zefir)   • 13:55:33, Сегодня [Материал]
+2

Шо! опять!
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 18:18:47, Сегодня [Материал]
+1

Сколько новостей про этот завод, сколько меняли руководство... а ничего не меняется - просто клондайк для новостей. Нужно показать ведомству что оно работает - иди на Житомирский бронетанковый завод.

ЗЫ: хоть кто-то срок мотает, или все как всегда?
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