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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Октябрь » 8 » 15:41:10

На Житомирщине стало больше объектов природно-заповедного фонда: добавили 4 новые локации

Сегодня, 16:07:48 394 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине стало больше объектов природно-заповедного фонда: добавили 4 новые локации

 Природно-заповедный фонд Житомирской области пополнился четырьмя новыми объектами. Соответствующее решение было принято сегодня, 8 октября, депутатами областного совета.

Так, в Романовском районе создан ботанический заказник местного значения «Урочище «Писковня». Ландшафтная территория данного заказника - равнинная, где преобладают сосновые, осиновые и березовые леса. Особую ценность представляют производные осиновые насаждения.
 
  • Приоритетом охраны в заказнике являются виды растений, занесенные в Красную книгу Украины, в частности, кандык европейский, дремлик широколистный и любка двулистная.

Гидрологический памятник природы местного значения «Урочище «Нивки» расположен в Станишевской громаде. В ландшафтной структуре территория памятника природы - глубокая живописная балка, тальвег которой достиг уровня грунтовых вод. Длина балки равна 375 м, ширина - 80 м, глубина - 8 м. У подножия бортов балки из-под земли бьют природные источники воды. Вода в них качественная питьевая, которую население использует для своих нужд.
 
  • Приоритетом охраны памятника природы является ландшафтный комплекс древней балки, природные источники качественной питьевой воды и растительность старого ольхового леса.

Ландшафтный заказник местного значения «Зеленая Лагуна» расположен в Брониковской объединенной территориальной громаде. Территория заказника представляет собой слабоволнистую равнину рек Тня и Тенька с незначительным колебанием высот и наличием микровпадин. Средняя высота над уровнем моря составляет 150 м. Большая часть территории относится к водоохранной зоне.
 
  • Приоритетом охраны в заказнике являются виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Украины. Площадь составляет 97,9917 га.

Ботанический памятник природы местного значения «Базарские вязы» расположен в с. Базар, Народичского района.
 
  • Основной целью создания ботанического памятника природы является охрана и сохранение 10 старовозрастных деревьев вяза гладкого, которые растут вдоль центральной улицы села Базар (7 шт.) и во дворах местных жителей (3 шт.). Возраст деревьев 180-200 лет, высота - 26-30 метров.

Напомним, ранее в Житомирской области создали новые ландшафтные заказники местного значения «Урочище возле трех дубов» и «Яроповицкий»
Тэги: заповедный фонд, Житомирская область, природа
Комментариев: 2
asercbr_zt
1 Андрей (asercbr_zt)   • 16:46:37, Сегодня [Материал]
0

А можно попросить автора новости добавить координаты всех обозначенных в стать мест?
Ответ: Додали приблизні координати, крім "Нивок". Нам невідомо, де саме це урочище і в мережі інформації немає.
master_zr
2 master (master_zr)   • 17:01:24, Сегодня [Материал]
0

Урочище «Нивки» расположен в Станишевской громаде.
де це конкретно ?
ніде в мережі даних не знайшов
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