На Житомирщине стало больше объектов природно-заповедного фонда: добавили 4 новые локации

Природно-заповедный фонд Житомирской области пополнился четырьмя новыми объектами. Соответствующее решение было принято сегодня, 8 октября, депутатами областного совета.
Так, в Романовском районе создан ботанический заказник местного значения «Урочище «Писковня»
. Ландшафтная территория данного заказника - равнинная, где преобладают сосновые, осиновые и березовые леса. Особую ценность представляют производные осиновые насаждения.
- Приоритетом охраны в заказнике являются виды растений, занесенные в Красную книгу Украины, в частности, кандык европейский, дремлик широколистный и любка двулистная.
Гидрологический памятник природы местного значения «Урочище «Нивки»
расположен в Станишевской громаде. В ландшафтной структуре территория памятника природы - глубокая живописная балка, тальвег которой достиг уровня грунтовых вод. Длина балки равна 375 м, ширина - 80 м, глубина - 8 м. У подножия бортов балки из-под земли бьют природные источники воды. Вода в них качественная питьевая, которую население использует для своих нужд.
- Приоритетом охраны памятника природы является ландшафтный комплекс древней балки, природные источники качественной питьевой воды и растительность старого ольхового леса.
Ландшафтный заказник местного значения «Зеленая Лагуна»
расположен в Брониковской объединенной территориальной громаде. Территория заказника представляет собой слабоволнистую равнину рек Тня и Тенька с незначительным колебанием высот и наличием микровпадин. Средняя высота над уровнем моря составляет 150 м. Большая часть территории относится к водоохранной зоне.
- Приоритетом охраны в заказнике являются виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Украины. Площадь составляет 97,9917 га.
Ботанический памятник природы местного значения «Базарские вязы»
расположен в с. Базар, Народичского района.
- Основной целью создания ботанического памятника природы является охрана и сохранение 10 старовозрастных деревьев вяза гладкого, которые растут вдоль центральной улицы села Базар (7 шт.) и во дворах местных жителей (3 шт.). Возраст деревьев 180-200 лет, высота - 26-30 метров.
Напомним, ранее в Житомирской области создали новые ландшафтные заказники
местного значения «Урочище возле трех дубов» и «Яроповицкий»
Ответ: Додали приблизні координати, крім "Нивок". Нам невідомо, де саме це урочище і в мережі інформації немає.
де це конкретно ?
ніде в мережі даних не знайшов