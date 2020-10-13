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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Октябрь » 13 » 17:24:21

На Житомирщине из-за нарушения избирательного кодекса полиция открыла 5 уголовных дел

Сегодня, 17:26:21 132 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине из-за нарушения избирательного кодекса полиция открыла 5 уголовных дел

 В Житомирской области полиция зафиксировала 65 сообщений о нарушении избирательного процесса. В 5 случаях начаты уголовные производства, в 8 - составлены административные протоколы.

Об этом 13 октября на совместной встрече с представителями сети ОПОРА и СМИ рассказал начальник ГУНП Житомирщины Юрий Олейник.

Больше всего нарушений зафиксировали в Житомире (26), Житомирском (15) и в Новоград-Волынском (12) районах. В Бердичевский отдел полиции за это время поступило 5 сообщений, связанных с предполагаемыми избирательными нарушениями. Остальные из зарегистрированных сведений - в Барановском, Овручском, Радомышльском, Олевском и Романовском районах.


 

"Мы продолжаем мониторить ситуацию вокруг местных выборов. Мы безусловно реагируем на все сообщения по выявлению возможных нарушений. Нашими помощниками и партнерами в этом являются представители Гражданской сети ОПОРА. Еще раз подчеркиваю, что полиция однозначно вне политики, поэтому мы заинтересованы в проведении местных выборов только в цивилизованный, законный и прозрачный способ", - сообщил начальник Главного управления Нацполиции в области.


Как сообщал "Журнал Житомира", полиция проводит следственные действия по материалам досудебного расследования относительно размещения в Житомире наружной рекламы с "троллингом" президентской партии "Слуга народа".
Тэги: Житомирщина, Нарушения, выборы, полиция
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