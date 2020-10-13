На Житомирщине из-за нарушения избирательного кодекса полиция открыла 5 уголовных дел

"Мы продолжаем мониторить ситуацию вокруг местных выборов. Мы безусловно реагируем на все сообщения по выявлению возможных нарушений. Нашими помощниками и партнерами в этом являются представители Гражданской сети ОПОРА. Еще раз подчеркиваю, что полиция однозначно вне политики, поэтому мы заинтересованы в проведении местных выборов только в цивилизованный, законный и прозрачный способ", - сообщил начальник Главного управления Нацполиции в области.