Полиция Житомирщины уже получила 15 сообщений о возможных нарушениях на выборах

Полиция по состоянию на 13:00 зарегистрировала в Житомирской области 15 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. По всем фактам начаты соответствующие проверки.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции в Житомирской области.
"В подразделения полиции области поступили 15 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства: нарушение тайны волеизъявления из-за отсутствия надлежащих условий в помещениях участковых избирательных комиссий; хранение избирательной документации вне помещения избирательной комиссии; повреждение бюллетеней и попытка выноса бюллетеня и другие"
, - информирует полиция.
Из-за отсутствия в Житомире кабин для голосования
решается вопрос и об открытии уголовного производства по признакам правонарушений, предусмотренных ч.5 ст. 157 (Препятствование осуществления избирательного права... ) Уголовного кодекса Украины.