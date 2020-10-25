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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Октябрь » 25 » 15:29:54

Полиция Житомирщины уже получила 15 сообщений о возможных нарушениях на выборах

Вчера, 15:49:22 556 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция Житомирщины уже получила 15 сообщений о возможных нарушениях на выборах

 Полиция по состоянию на 13:00 зарегистрировала в Житомирской области 15 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. По всем фактам начаты соответствующие проверки.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции в Житомирской области.

"В подразделения полиции области поступили 15 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства: нарушение тайны волеизъявления из-за отсутствия надлежащих условий в помещениях участковых избирательных комиссий; хранение избирательной документации вне помещения избирательной комиссии; повреждение бюллетеней и попытка выноса бюллетеня и другие", - информирует полиция.

Из-за отсутствия в Житомире кабин для голосования решается вопрос и об открытии уголовного производства по признакам правонарушений, предусмотренных ч.5 ст. 157 (Препятствование осуществления избирательного права... ) Уголовного кодекса Украины.
Тэги: Житомирщина, полиция, выборы
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