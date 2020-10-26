На Житомирщине открыли 29 уголовных дел из-за нарушений на местных выборах

В Житомирской области полиция начала 29 уголовных производств за нарушения, связанные с избирательным процессом. Об этом 26 октября на итоговой пресс-конференции сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Житомирской области Юрий Олейник. Мероприятие проводилось совместно с координатором Гражданской сети ОПОРА в области Тарасом Чмутом.
По информации полиции, с начала избирательной кампании зарегистрировано 140 сообщений о событиях, связанных с избирательным процессом, причем до 25 октября - 102 сообщения; в день волеизъявления - 36 сообщений и еще 2 сообщения на следующий день. По результатам их проверки открыто 29 уголовных производств и составлено 38 административных протоколов.
"Непосредственно в день голосования полиция Житомирщины зарегистрировала 36 сообщений о нарушении избирательного законодательства. По результатам проведенных проверок 25 октября открыто 8 уголовных производств и составлено 5 административных протоколов. Еще два уголовных производства полицейские открыли уже сегодня, 26 октября", - отметил Юрий Олейник.
Досудебные расследования начаты по ряду статей, предусмотренных в разделе правонарушений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина УК Украины. Также сейчас идет проверка отностельно заявления в соцсети одного из кандидатов на должность Житомирского городского председателя и уточняется правовая квалификация события.
Координатор Гражданской сети ОПОРА в области Тарас Чмут отметил низкую подготовленность членов участковых избирательных комиссий, отсутствие у них базовых соображений избирательного законодательства и сложность процедуры подсчета голосов, что приводило к тем или иным нарушениям, или попыткам манипуляций. Также он отметил низкую явку избирателей, в частности по оценкам гражданской сети в областном центре она составила около 28%.
Сейчас полицейские продолжают работать вблизи помещений УИК, где продолжается подсчет голосов, а также охраняют избирательную документацию во время ее транспортировки в территориальные избирательные комиссии. Обеспечивается охрана и зданий, где работают ТИК.