ФК «Полесье» получил часть денег от области. Реакция БК Винлайн

Житомирский футбольный клуб только в начале октября получил долгожданное финансирование, которое позволит команде продолжить выступать в текущем сезоне. Ранее руководство ФК «Полесье» грозило снятием с розыгрыша Первой лиги чемпионата Украины, а букмекеры, по данным проекта BetON, открыли ставки на будущее житомирского клуба.

Из областного бюджета

Напомним, что годовой бюджет житомирян составляет 9,6 млн гривен. «Полесье» получает деньги из двух источников в пропорциях «пятьдесят на пятьдесят» – от городского совета Житомира и от Житомирского областного совета. Чиновники из горсовета свою долю уже выплатили, а вот областной совет недофинансировал три с половиной миллиона гривен.

Директор «Полесья» Владимир Загурский рассказал, что глава области Виталий Бунечко заявил фанатам о том, что до конца 2020 года клуб получит оставшиеся деньги. Однако в сентябре этого не произошло, и в клубе боялись, что не хватит денег на поездки в другие города для проведения выездных октябрьских матчей. Естественно, что после таких сообщений букмекеры, в том числе и Winline, повысили коэффициенты на высокое место «Полесья» в турнирной таблице. О выходе в премьер-лигу уже не шло и речи – коэффициент на то, что житомиряне туда попадут, резко взлетел осенью. Следить за котировками удобно используя приложение Винлайн, которое позволяет использовать все сервисы БК на мобильном гаджете.

Самое интересное, что коэффициенты на выход в УПЛ только немного упали после того, как от Житомирского областного совета пришли деньги. Правда, не три с половиной миллиона гривен, а один миллион триста тысяч. Решение о финансирования «Полесья» было принято во время тридцать второй сессии областного совета. При этом, в совете отчитались, что на житомирский клуб в 2020-м году было выделено четыре миллиона восемьсот тысяч гривен. При этом, в городском совете отметили, что ФК «Полесье» требуется еще три с половиной миллиона гривен.





Что говорит областной совет?

Глава области предлагает провести аудит в «Полесье». Цифры из клуба и у совета явно расходятся. По оценкам чиновников, для существования футбольной команды в этом году потребовалось восемнадцать миллионов гривен. Это в два раза больше заявленного руководством «Полесья» бюджета. К тому же областной совет финансирует не только житомирян, но и около двухсот пятидесяти клубов по футболу и мини-футболу всей области.

В чемпионате Первой лиги «Полесье» идет без поражений в стартовых пяти турах. При этом команда из Житомира четыре раза завершала матчи вничью. Похвально, что даже «Металлист 1925» не сумел распечатать ворота «Полесья». Но из Кубка Украины житомиряне вылетели. Они не сумели обыграть ФК «Минай» (1:2). Единственный мяч в составе «Полесья» забил Андрей Понедельник.









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