У ФК «Полесье» снова проблемы с финансированием: Житомир просит область выделить 3 млн грн

Звернення депутатів міської ради



Ми, депутати Житомирської міської ради, від імені міської об’єднаної територіальної громади звертаємось до Вас із проханням розглянути питання щодо надання фінансової підтримки футбольному клубу «Полісся». Цьогоріч команда здобула путівку на участь у першій лізі чемпіонату України з футболу, у якій розпочала свій виступ у сезоні 2020/2021 років.



Протягом 2018-2019 років Житомирська обласна рада активно підтримувала головну професійну команду області. Так, на підставі обласної Програми розвитку футболу на 2018-2021 роки, затвердженої рішенням Житомирської обласної ради №949 від 07.03.2018, обласною радою було надано фінансову підтримку КП «Футбольний клуб «Полісся» у розмірі 1,7 млн. грн. у 2018 та 4,0 млн. грн. у 2019 роках. Крім того, в рамках вказаної програми були профінансовані у період міжсезоння зимові збори у 2018 та 2019 роках на понад 1,5 млн. грн. та закуплено екіпірування на 300 тис. грн. у 2018 році.



Необхідність дофінансування з обласного бюджету станом на вересень 2020 року становить 3,5 млн. грн. У свою чергу, Житомирська міська рада взяла та підтвердила свої фінансові зобов'язання на 2020 рік у розмірі 4,808 млн. грн.



Наразі немає можливості збільшити видатки з бюджету Житомирської міської ОТГ на утримання КП «Футбольний клуб «Полісся», оскільки за рахунок бюджету також здійснюється фінансування на утримання СДЮСШОР з футболу «Полісся» та стадіону «Спартак Арена», які у 2017 році були передані у комунальну власність міста.



Звертаємо Вашу увагу на те, що наразі футбольний клуб «Полісся» є візитівкою професійного спорту Житомирської області. А після повернення великого футболу до Житомира стадіон «Спартак-Арена» був вщент заповнений під час кожного домашнього матчу і ФК «Полісся» був найбільш відвідуваною командою другої ліги, що свідчить про величезний інтерес до професійного футболу на Житомирщині.



Зважаючи на вищевикладене, інформуємо, що за відсутності співфінансування існування професійної команди, яка презентує Житомирщину на чемпіонаті України з футболу стане неможливим.



Тому звертаємось до Вас з ініціативою розглянути можливість, на підставі підписаного Меморандуму про співпрацю між Житомирською ОДА, Житомирською обласною радою та Житомирською міською радою щодо підтримки розвитку футболу на 2016-2020 рр. та обласної Програми розвитку футболу на 2018-2021 роки, передбачити надання фінансової підтримки КП «Футбольний клуб «Полісся» у розмірі 3,0 млн. гривень для підготовки та участі у чемпіонаті та кубку України.



Також з метою планування діяльності клубу, просимо надати прогнозні показники фінансової підтримки КП «Футбольний клуб «Полісся» з обласного бюджету на 2021-2023 роки.