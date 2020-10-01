Житомирский ФК «Полесье» вылетел из Кубка Украины. ВИДЕО

Житомирский ФК "Полесье" 30 сентября в столице провел матч 1/16 Кубка Украины. Соперником полещуков был закарпатский ФК "Минай", который с сезона 20/21 выступает в Премьер-лиге.
Матч для житомирян начался неудачно. Уже на 5-й минуте защитник "Полесья" Шевченко срезал матч в свои ворота.
На последних минутах тайма житомиряне смогли сровнять счет - после углового мяч в ворота отправил Прокопчук. Во втором тайме номинальные гости активизировались и на 58 минуте повели в счете, голом отметился Сакив.
До конца матча игроки "Полесья" не смогли создать у ворот соперника голевые моменты. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу "Миная". ФК "Полесье" завершает кубковую компанию.