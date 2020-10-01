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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Октябрь » 1 » 10:31:55

Житомирский ФК «Полесье» вылетел из Кубка Украины. ВИДЕО

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Житомирский ФК «Полесье» вылетел из Кубка Украины. ВИДЕО

 Житомирский ФК "Полесье" 30 сентября в столице провел матч 1/16 Кубка Украины. Соперником полещуков был закарпатский ФК "Минай", который с сезона 20/21 выступает в Премьер-лиге.

Матч для житомирян начался неудачно. Уже на 5-й минуте защитник "Полесья" Шевченко срезал матч в свои ворота.

На последних минутах тайма житомиряне смогли сровнять счет - после углового мяч в ворота отправил Прокопчук. Во втором тайме номинальные гости активизировались и на 58 минуте повели в счете, голом отметился Сакив.

До конца матча игроки "Полесья" не смогли создать у ворот соперника голевые моменты. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу "Миная". ФК "Полесье" завершает кубковую компанию.
 
Тэги: футбол, ФК Полесье, Кубок Украины
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