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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Август » 31 » 08:31:09

Минимальная победа вывела житомирское «Полесье» в следующий раунд Кубка Украины. ВИДЕО

Сегодня, 08:42:09 619 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Минимальная победа вывела житомирское «Полесье» в следующий раунд Кубка Украины. ВИДЕО

 Житомирский ФК "Полесье" стартовал в первом предварительном раунде Кубка Украины 2020/2021. Житомиряне в пгт Макаров встречались с СК "Чайка". Это был первый официальный матч "Полесья" под руководством Сергея Шищенко.

Как сообщает Sportarena, хозяева выставили против новичков Первой лиги состав, который не особо отличался от прошлогоднего (напомним, Вторая лига в этом году не доигрывалась – ее остановили досрочно, повысились в классе ровно те, кто зимовал на проходных местах, и житомиряне в их числе).

А вот "Полесье" заготовило много сюрпризов, как и было положено в матче-дебюте нового главного тренера Шищенко. С собой он привел хорошо знакомого по МФК "Николаев" опытного плеймейкера Ковалева, ребят из клубов Премьер-лиги, ранее игравших в молодежном первенстве.

"Полесье", конечно, вело игру, еще в первом тайме у гостей было несколько шансов забить. Но в итоге результат дала комбинация, которую развил дебютант Трояновский (известный в ПФЛ хавбек, играл в Динамо-2, а в прошлом сезоне был арендован запорожским Металлургом у краматорского Авангарда). Он дал хорошую передачу из глубины на Даудова, Марат вырвался на ударную позицию справа и уверенно переиграл вратаря – 0:1.



Попытки "Чайки" отыграться к результату не привели, хотя те же Вечурко, Лыга, Дарда старались обострять игру. "Полесье" прагматично довело до конца матч и даже могло забивать еще, но защитник "Чайки" подстраховал вратаря на линии. Победа "Полесья", хотя "Чайка", как и во второлиговые времена, оказала достойное сопротивление.

Man of the Match: Марат Даудов (Полесье)

Забил победный мяч, что само по себе ценно, а также постоянно переигрывал соперников один в один и неплохо комбинировал с обновившейся группой атаки житомирян.
 

Чайка (Петропавловская Борщаговка) – Полесье (Житомир) – 0:1

Гол: Даудов, 70

Чайка (стартовый состав): Шкарбан, Лещенко, Цебро, Музыченко, Сафиханов, Турчанов©, Коваленко (Доу, 2Т), Бартошук, Вечурко (Здановский, 2Т), Тименко, Лыга (Дарда, 2Т). Запасные: Тумко, Волк, Ярмак. Главный тренер: Тарас Ильницкий.

Полесье (стартовый состав): Маханьков, Брынько, Швец, Прокопчук, Повалий, Чернецкий, Понедельник, Галенков (Трояновский, 2Т), Ковалев (Савошко, 2Т), Даудов (Тимошенко, 2Т), Галенко© (Семчук, 2Т). Запасные: Медведев, Кузнецов, Власюк. Главный тренер: Сергей Шищенко.
Тэги: футбол, Кубок Украины, ФК Полесье
Комментариев: 2
andriiua
1 andrii (andriiua)   • 12:28:52, Сегодня [Материал]
0

С первой победой! и правильно сделали, что Лобова нет в составе.

вопрос к знатокам, что означает при замене игрока - 2Т?
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 14:03:12, Сегодня [Материал]
0

заміна була у другому таймі.
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