Житомирский ФК «Полесье» вылетел из Кубка Украины

31 августа состоялись поединки третьего предварительного раунда Кубка Украины 2021-2022.
Житомирское "Полесье" в Киеве играло против ФК "Оболонь".
Единственный гол в матче
на 65-й минуте забил игрок пивоваров Щебетун. До конца матча житомиряне не смогли отыграться и вылетели из турнира.
Состав "Полесья" на игру с ФК "Оболонь": Яшков, Акубардия, Швец, Терехов, Власюк, Гитченко, Морозко, Чайковский, Глагола, Андрущенко, Оринчак.
Следующий матч футбольный клуб из Житомира сыграет 5 сентября. В рамках 7-го тура Первой лиге "Полесье" на выезде сразится с ФК "Ужгород".