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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Сентябрь » 1 » 10:09:19

Житомирский ФК «Полесье» вылетел из Кубка Украины

Сегодня, 10:09:19 966 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский ФК «Полесье» вылетел из Кубка Украины

 31 августа состоялись поединки третьего предварительного раунда Кубка Украины 2021-2022.

Житомирское "Полесье" в Киеве играло против ФК "Оболонь".

Единственный гол в матче на 65-й минуте забил игрок пивоваров Щебетун. До конца матча житомиряне не смогли отыграться и вылетели из турнира.

Состав "Полесья" на игру с ФК "Оболонь": Яшков, Акубардия, Швец, Терехов, Власюк, Гитченко, Морозко, Чайковский, Глагола, Андрущенко, Оринчак.

Следующий матч футбольный клуб из Житомира сыграет 5 сентября. В рамках 7-го тура Первой лиге "Полесье" на выезде сразится с ФК "Ужгород".

Тэги: ФК Полесье, Кубок Украины, футбол
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Комментариев: 4
suhoj29
1 Сухий Житомир (suhoj29)   • 10:30:13, Сегодня [Материал]

я так розумію грали 2м складом
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 10:56:55, Сегодня [Материал]

Ничего удивительного в проиграше "Полесье" нет - футбол превратился в междусобойчик. Нету патриотизма, стремления возвысить Житомирщину - все футболисты не житомиряне. Именно поэтому трибуны пустые. Кому нужен такой футбол? Трата времени и денег.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:01:41, Сегодня [Материал]

И еще Будкевича - директора и хозяина АТБ втянули в свой водоворот погибели.
Сразу вам скажу ФК "Коростень" или ФК "Звягель 750" г. Новоград-Волынский, порвали эти пацаны эту "Оболонь", как Тузик грелку. Вот аферисты!
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:15:14, Сегодня [Материал]

Раз зацепили тему футбола, то обращаю внимание болельщиков, что единственный город в области у нас - это город Житомир, который не представлен в Чемпионате области ни одной командой. К примеру, Коростень - 2-мы командами, Новоград-Волынский - 2-мы командами. Все города и посёлки играют в футбол - 1-я Лига и Высшая Лига. Не представлен Житомир не только мужским футболом, не представлен даже женским футболом. Не проводится Чемпионат города, не проводится Кожаный Мяч, не проводятся соревнования среди школ, как это должно быть. Если подвести итоги, то Житомир в застое. не раздаются по школам мячи, футбольная экипировка, а это уже должна делать Житомирская областная федерация футбола. То есть спорт среди детей в Житомире не развивается. А в Житомире бюджет города 2 миллиарда 700 миллионов гривен
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