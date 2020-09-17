ФК «Полесье» обыграл столичную «Оболонь» и вышел в 1/16 Кубка Украины

Житомирский ФК "Полесье" в Киеве с минимальным счетом обыграл ФК "Оболонь" и прошел в следующий раунд Кубка Украины. Отметим, что столичная команда была фаворитом пары.
Как сообщает Sportarena
, "Полесье" выставило на матч экспериментальный состав, где дало поиграть ряду новичков, но и выпустили на острие атаки с капитанской повязкой Галенко, который на заре карьеры поиграл в структуре "Оболони", а в запасе придержало Шевченко – еще недавно основного левого защитника киевлян.
Уже в начале игры "Полесье" очень серьезно проверило "Оболонь" на стойкость. Власюк, казалось, безнадежно проиграл позицию Майданевичу у самой лицевой, но защитник хозяев не смог вынести мяч, так что вынужден был валить соперника. Галенко, которого мы уже упоминали, и бил-то не безнадежно, но вратарь Литвиненко вытянулся в струнку и парировал довольно сложный мяч.
Впрочем, в начале второго тайма Ярослав заставил снова о себе говорить. Подача углового гостям не удалась, но все тот же Власюк на левом фланге подобрал мяч, лихо убрал на замахе соперника и навесил, а высокий Галенко качественно сыграл в чужой вратарской, головой отправив мяч в сетку – 0:1.
Киевляне старались сравнять счет, случались атаки, когда мяч метался по штрафной площадке соперников. Но, честно говоря, так и не наиграли на отыгрыш. Матч закончился победой житомирян.
"Оболонь" (Киев) – "Полесье" (Житомир) – 0:1
"Полесье"
Гол: Галенко, 49
(стартовый состав): Яшков, Брынько, Швец, Прокопчук, Власюк, Повалий, Чернецкий, Гавриленко, Тимошенко, Понедельник, Галенко©. Запасные: Маханьков, Жук, Шевченко, Притыковский, Даудов, Семчук, Савошко, Галенков. Главный тренер: Сергей Шищенко.