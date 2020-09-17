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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Сентябрь » 17 » 08:57:15

ФК «Полесье» обыграл столичную «Оболонь» и вышел в 1/16 Кубка Украины

Сегодня, 09:01:15 919 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ФК «Полесье» обыграл столичную «Оболонь» и вышел в 1/16 Кубка Украины

 Житомирский ФК "Полесье" в Киеве с минимальным счетом обыграл ФК "Оболонь" и прошел в следующий раунд Кубка Украины. Отметим, что столичная команда была фаворитом пары.

Как сообщает Sportarena, "Полесье" выставило на матч экспериментальный состав, где дало поиграть ряду новичков, но и выпустили на острие атаки с капитанской повязкой Галенко, который на заре карьеры поиграл в структуре "Оболони", а в запасе придержало Шевченко – еще недавно основного левого защитника киевлян.

Уже в начале игры "Полесье" очень серьезно проверило "Оболонь" на стойкость. Власюк, казалось, безнадежно проиграл позицию Майданевичу у самой лицевой, но защитник хозяев не смог вынести мяч, так что вынужден был валить соперника. Галенко, которого мы уже упоминали, и бил-то не безнадежно, но вратарь Литвиненко вытянулся в струнку и парировал довольно сложный мяч.

Впрочем, в начале второго тайма Ярослав заставил снова о себе говорить. Подача углового гостям не удалась, но все тот же Власюк на левом фланге подобрал мяч, лихо убрал на замахе соперника и навесил, а высокий Галенко качественно сыграл в чужой вратарской, головой отправив мяч в сетку – 0:1.

Киевляне старались сравнять счет, случались атаки, когда мяч метался по штрафной площадке соперников. Но, честно говоря, так и не наиграли на отыгрыш. Матч закончился победой житомирян.
 

"Оболонь" (Киев) – "Полесье" (Житомир) – 0:1
Гол: Галенко, 49


"Полесье" (стартовый состав): Яшков, Брынько, Швец, Прокопчук, Власюк, Повалий, Чернецкий, Гавриленко, Тимошенко, Понедельник, Галенко©. Запасные: Маханьков, Жук, Шевченко, Притыковский, Даудов, Семчук, Савошко, Галенков. Главный тренер: Сергей Шищенко.
Тэги: Кубок Украины, футбол, ФК Полесье
Комментариев: 2
briz
1 aleks (briz)   • 09:25:45, Сегодня [Материал]
+2

хорошо, но жаль что играют не в Житомире...
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 13:39:33, Сегодня [Материал]
+1

через 10 лет может, еще 200 лямов выделят...
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