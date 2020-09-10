Житомирский ФК «Полесье» узнал очередного соперника в Кубке Украины

В Доме футбола 10 сентября прошла жеребьевка, в ходе которой определились пары второго предварительного этапа Кубка Украины.
На этом этапе сыграет житомирское "Полесье", еще 18 победителей первого предварительного раунда и три клуба первой лиги с наивысшим рейтингом - "Агробизнес", "Волынь" и "Оболонь".
11 победителей выйдут в третий этап Кубка Украины. Там к ним присоединятся команды УПЛ.
Жребий свел житомирян с одним из лидеров прошлого сезона в Первой лиге – с киевским ФК "Оболонь". Матч пройдет в Киеве 16 сентября.
Напомним, ФК "Полесье" в первом предварительном раунде Кубка Украины с минимальным счетом обыграл СК "Чайка"
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