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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Сентябрь » 10 » 10:51:30

Житомирский ФК «Полесье» узнал очередного соперника в Кубке Украины

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Житомирский ФК «Полесье» узнал очередного соперника в Кубке Украины

 В Доме футбола 10 сентября прошла жеребьевка, в ходе которой определились пары второго предварительного этапа Кубка Украины.

На этом этапе сыграет житомирское "Полесье", еще 18 победителей первого предварительного раунда и три клуба первой лиги с наивысшим рейтингом - "Агробизнес", "Волынь" и "Оболонь".

11 победителей выйдут в третий этап Кубка Украины. Там к ним присоединятся команды УПЛ.

Жребий свел житомирян с одним из лидеров прошлого сезона в Первой лиге – с киевским ФК "Оболонь".  Матч пройдет в Киеве 16 сентября.

Напомним, ФК "Полесье" в первом предварительном раунде Кубка Украины с минимальным счетом обыграл СК "Чайка".
Тэги: Житомир, футбол, Кубок Украины, ФК Полесье
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