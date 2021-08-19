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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Август » 19 » 08:50:47

Отгрузили пять безответных голов: ФК «Полесье» уверенно шагает в следующий раунд Кубка Украины

Вчера, 08:50:47 2409 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Отгрузили пять безответных голов: ФК «Полесье» уверенно шагает в следующий раунд Кубка Украины

 Житомирский ФК "Полесье" успешно стартовал в Кубке Украины. Соперником житомирян во втором предварительном этапе стал столичный "Рубикон". Игра проходила на стадионе в селе Счастливое.

Житомиряне активно начали матч, оказывали давление на соперника, однако первый гол болельщики увидели лишь в середине тайма: капитан команды Грицук реализовал пенальти - 0:1.

Забитый гол придал уверенности футболистам "Полесья" и под конец тайма они еще трижды отличились в воротах "Рубикона". На 36-й минуте прострел с фланга замкнул Козак, а на 40-й гол-красавец положил в ворота Глагола. 4-й гол "Полесье" забило с пенальти, отличился Швец.



Точку в матче на 88-й минуте поставил Козак - 0:5. Это самая крупная победа житомирского "Полесья" в новейшей истории.

Жеребьевка следующего раунда Кубка Украины (третьего предварительного этапа) состоится сегодня, 19 августа, в Доме футбола в 16:00. В нем примут участие 22 команды.
 

"РУБИКОН" (КИЕВ) - "ПОЛЕСЬЕ" (ЖИТОМИР) - 0:5


Голы: Грицук (23, с пенальти), Козак (36, 88), Глагола (40), С. Швец (45+5, с пенальти).

"Полесье": Яшков, Акубардия, С. Швец, Терехов, Власюк, Чайковский (Огиря, 60), Козак, Грицук (к), Андрущенко (Янаков, 60), Глагола, Оринчак (Коломоец, 60). Запасные: Тимофеев, Гитченко, Нестеров, Шаповал, Чередниченко. Тренер: Юрий Калитвинцев.

Тэги: ФК Полесье, Кубок Украины, футбол
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