Житомирский ФК «Полесье» получил первого соперника в Кубке Украины

В ближайшую пятницу, 28 августа, житомирский ФК "Полесье" матчем в Кубке Украины официально начнет новый футбольный сезон.
Как стало известно "Журналу Житомира
", рамках первого предварительного этапа житомиряне сыграют с борщаговской "Чайкой".
Поскольку "Чайка" является представителем Второй лиги, матч состоится на поле соперника, в пгт Макаров Киевской области.
Чтобы пройти в следующий этап Кубка ФК "Полесье" должно побеждать на поле соперника, ведь все раунды турнира состоят из одного матча.
Начало игры - в 17 часов. Планируется онлайн-трансляция на Youtube, ссылка будет добавлена позже.