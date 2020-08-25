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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Август » 25 » 11:56:42

Житомирский ФК «Полесье» получил первого соперника в Кубке Украины

Вчера, 12:03:37 1144 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский ФК «Полесье» получил первого соперника в Кубке Украины

 В ближайшую пятницу, 28 августа, житомирский ФК "Полесье" матчем в Кубке Украины официально начнет новый футбольный сезон.

Как стало известно "Журналу Житомира", рамках первого предварительного этапа житомиряне сыграют с борщаговской "Чайкой".

Поскольку "Чайка" является представителем Второй лиги, матч состоится на поле соперника, в пгт Макаров Киевской области.

Чтобы пройти в следующий этап Кубка ФК "Полесье" должно побеждать на поле соперника, ведь все раунды турнира состоят из одного матча.

Начало игры - в 17 часов. Планируется онлайн-трансляция на Youtube, ссылка будет добавлена позже.

Тэги: ФК Полесье, футбол, Кубок Украины
Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:04:23, Вчера [Материал]
0

А в Житомирі де гратимуть?
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