Житомирский ФК «Полесье» узнал своего соперника в 1/32 Кубка Украины

6 августа в Доме футбола состоялась жеребьевка второго предварительного этапа (1/32 финала) розыгрыша Кубка Украины-2021/2022.
В жеребьевке приняли участие клубы Первой и Второй лиги и пять победителей первого предварительного этапа. Клубы были разделены на группы по географическому принципу.
Согласно жребию, на этой стадии соревнований соперником житомирского "Полесье" будет ФК "Рубикон" из города Киев.
Известно, что клуб был основан в 2017 году. Сейчас "Рубикон" выступает во Второй лиге чемпионата Украины. Домашние матчи принимает на стадионе "Княжа-Арена" в с. Счастливое Киевской области. Именно там и должна состоятся игра.
Базовый день проведения матчей второго этапа Кубка Украины-2021/2022 - 18 августа.
Напомним, в прошлом году "Полесье" вылетело из Кубка Украины на стадии 1/16 финала
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