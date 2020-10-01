Финансирование ФК «Полесье»: Бунечко провел пресс-конференцию и расставил все точки над «і»

♦ ФК "Полесье", к игрокам которому я отношусь со всем уважением, является коммунальным предприятием Житомирского городского совета. Ни областной совет, ни обладминистрация не является учредителями клуба. Но мы болеем за команду и предоставляем ей всестороннюю поддержку.



♦ В 2020 году расходы областного бюджета на финансирование различных направлений, связанных с деятельностью ФК "Полесье" составят почти 18 млн грн. Это рекордная сумма за последние годы; область несет расходы на содержание тренировочной базы команды, уход за футбольным полем на стадионе "Полесье". И конечно, финансирует завершение реконструкции домашнего стадиона команды. Эта сумма также включает также субвенцию на поддержку клуба.



♦ Первый транш в размере 1,3 миллиона гривен команда уже получила. Вопрос о следующем транше будет рассмотрен на сессии облсовета, которая состоится 8 октября. Соответствующие документы уже подготовлены. Когда депутаты примут решение, клуб получит еще 1,3 миллиона.



♦ Объем дотации, которую получает из областного бюджета "Полесье" в более чем 3 раза больше чем сумма, запланированная в бюджете на поддержку ВСЕХ футбольных клубов области. А это почти 250 команд по футболу и футзалу, в которых играет более 5500 спортсменов. Все эти расходы мы нашли возможность обеспечить несмотря на сложную ситуацию, вызванную коронакризисом. Нам пришлось сократить расходы по многим программам чтобы перераспределить на борьбу с последствиями пандемии 32 млн грн.



♦ Я лично, вместе с мэром, приложили немало усилий для того, чтобы команда, наконец, получила титульного спонсора, который также на регулярной основе предоставляет "Полесью" финансовую поддержку.



♦ Сейчас речь идет об отсутствии средств для участия в соревнованиях. Но руководство команды, почему-то не обращается для перепрофилирования почти 900 000 гривен, запланированных для проведения тренировочных сборов. А кто должен за это отвечать?