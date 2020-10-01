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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Октябрь » 1 » 16:18:50

Финансирование ФК «Полесье»: Бунечко провел пресс-конференцию и расставил все точки над «і»

Сегодня, 16:35:16 367 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Финансирование ФК «Полесье»: Бунечко провел пресс-конференцию и расставил все точки над «і»

 Председатель Житомирской облгосадминстрации Виталий Бунечко 1 октября провел на центральном стадионе Житомира пресс-конференцию, которая была посвящена вопросам финансирования ФК "Полесье".

Основной посыл Бунечко - клуб принадлежит городу, однако область помогает с финансированием насколько это возможно. Далее основные тезисы из пресс-конференции председателя ОГА.
 

♦ ФК "Полесье", к игрокам которому я отношусь со всем уважением, является коммунальным предприятием Житомирского городского совета. Ни областной совет, ни обладминистрация не является учредителями клуба. Но мы болеем за команду и предоставляем ей всестороннюю поддержку.

♦ В 2020 году расходы областного бюджета на финансирование различных направлений, связанных с деятельностью ФК "Полесье" составят почти 18 млн грн. Это рекордная сумма за последние годы; область несет расходы на содержание тренировочной базы команды, уход за футбольным полем на стадионе "Полесье". И конечно, финансирует завершение реконструкции домашнего стадиона команды. Эта сумма также включает также субвенцию на поддержку клуба.

♦ Первый транш в размере 1,3 миллиона гривен команда уже получила. Вопрос о следующем транше будет рассмотрен на сессии облсовета, которая состоится 8 октября. Соответствующие документы уже подготовлены. Когда депутаты примут решение, клуб получит еще 1,3 миллиона.

♦ Объем дотации, которую получает из областного бюджета "Полесье" в более чем 3 раза больше чем сумма, запланированная в бюджете на поддержку ВСЕХ футбольных клубов области. А это почти 250 команд по футболу и футзалу, в которых играет более 5500 спортсменов. Все эти расходы мы нашли возможность обеспечить несмотря на сложную ситуацию, вызванную коронакризисом. Нам пришлось сократить расходы по многим программам чтобы перераспределить на борьбу с последствиями пандемии 32 млн грн.

♦ Я лично, вместе с мэром, приложили немало усилий для того, чтобы команда, наконец, получила титульного спонсора, который также на регулярной основе предоставляет "Полесью" финансовую поддержку.

♦ Сейчас речь идет об отсутствии средств для участия в соревнованиях. Но руководство команды, почему-то не обращается для перепрофилирования почти 900 000 гривен, запланированных для проведения тренировочных сборов. А кто должен за это отвечать?


Также по мнению Виталия Бунечко, в клубе нужно провести аудит использования средств руководством за последние 3 года.

"Искренне надеюсь, что бюджетные средства, средства громады, болельщиков команды использовались по назначению. Очень надеюсь, что городской совет сделает свои выводы по результатам аудита. Но, при необходимости, примет необходимые кадровые решения", - резюмировал председатель ОГА.

Как сообщал "Журнал Житомира", на днях директор коммунального футбольного клуба Владимир Загурский заявил, что область недофинансировала ФК "Полесье" и команда может не поехать на следующую игру в Сумы.
Тэги: финансирование, ФК Полесье, бюджет, Бунечко
Комментариев: 6
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 16:59:04, Сегодня [Материал]
0

откуда 18 лямов? шла же речь про другую сумму
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 17:00:24, Сегодня [Материал]
0

ну розписано ж все детально! це не бюджет Полісся, а видатки на діяльність: база, будівництво стадіону ну і саме фінансування клубу.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:19:06, Сегодня [Материал]
-1

Проведите аудит по использованию бюджетных средств г. Житомира по всем направлениям . Вы только начнете проверять и Сухомлин и его команда сдрыснет по своим родинам.... одни ножи для детей в детские садики чего стоят. Закупили по 170 гривен один нож на 1.7 млн гривен. Детям ножи!!! Кстати дети ножи так и не увидели. Аудит по требованию общественности не провели. Ножи испарились. Полицию Арендарчук не допустил
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:25:54, Сегодня [Материал]
0

Мы не видим на фотографии футбольного стадиона. Трибуны снесли. Имеется одна трибунка которую построили и отреставрировали в далеком 2013 году. И манеж тоже отреставрирован в 2013 году. Так куда испарились 250 миллионов гривен начиная с 2014 года.??? Предлогаю распросить у Щебетодом у него побогаче Януковича и у Болейка и у Зубко.....Шалунишки...Дрыном по горбу иначе их не перевоспитаеш. Или горбатого могила исправит.
mesi
5 Владимир (mesi)   • 17:32:13, Сегодня [Материал]
0

Хрущов в 1962 г. назвал выставку художников - а пидорасами !!!!.
А наш стадион ???????????.
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:22:28, Сегодня [Материал]
0

Кстати мы на фотографии видим "спортивную гостинницу". Ремонт и отопление полностью оплатил Евросоюз по программе переселенцев. Там жили переселенцы с Донбаса
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