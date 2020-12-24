Житомир просит у областного совета 68 миллионов на финансирование ПТУ

Житомирский городской совет еще раз обратится в областной совет относительно финансирования учреждений профессионально-технического образования. Соответствующее решение было принято на заседании 24 декабря.
"Депутатский корпус Житомирского городского совета 8-го созыва крайне обеспокоен отсутствием источников для покрытия расходов на финансирование профессионально-технических учебных заведений, расположенных на территории г. Житомира", - говорится в обращении депутатов.
Депутаты Житомирского городского совета предлагают обеспечить финансирование учреждений профессионально-технического образования, расположенных на территории Житомира, на условиях софинансирования и предусмотреть в областном бюджете на 2021 расходы в сумме 68,6 млн грн.
Сейчас в 5 учреждениях профессионально-технического образования Житомира учится 2954 учеников. Лишь около 30% - жители Житомирской городской ОТГ.
Напомним, 28 сентября, на внеочередной сессии городского совета
депутаты городского совета 7-го созыва рассмотрели обращение в Житомирский областной совет по осуществлению расходов на профессионально-техническое образование.