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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Декабрь » 24 » 11:56:10

Житомир просит у областного совета 68 миллионов на финансирование ПТУ

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Житомир просит у областного совета 68 миллионов на финансирование ПТУ

 Житомирский городской совет еще раз обратится в областной совет относительно финансирования учреждений профессионально-технического образования. Соответствующее решение было принято на заседании 24 декабря.
 

"Депутатский корпус Житомирского городского совета 8-го созыва крайне обеспокоен отсутствием источников для покрытия расходов на финансирование профессионально-технических учебных заведений, расположенных на территории г. Житомира", - говорится в обращении депутатов.


Депутаты Житомирского городского совета предлагают обеспечить финансирование учреждений профессионально-технического образования, расположенных на территории Житомира, на условиях софинансирования и предусмотреть в областном бюджете на 2021 расходы в сумме 68,6 млн грн.

Сейчас в 5 учреждениях профессионально-технического образования Житомира учится 2954 учеников. Лишь около 30% - жители Житомирской городской ОТГ.

Напомним, 28 сентября, на внеочередной сессии городского совета депутаты городского совета 7-го созыва рассмотрели обращение в Житомирский областной совет по осуществлению расходов на профессионально-техническое образование.
Тэги: облсовет, финансирование, Житомир, ПТУ, бюджет
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