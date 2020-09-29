Мэрия хочет, чтобы житомирские ПТУ начал финансировать областной бюджет

Звернення депутатів

Депутати Житомирської міської ради вкрай стурбовані відсутністю джерел покриття видатків на фінансуванням професійно-технічних навчальних закладів, які розміщені на території м. Житомира.



Бюджетним кодексом України передбачено здійснення з бюджетів об’єднаних територіальних громад, у складі яких є місто - обласний центр видатки на професійно-технічну освіту (на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійно-технічної освіти, які розташовані на території зазначених міст). При цьому, питома вага учнів ПТНЗ - мешканців Житомирської міської ОТГ складає близько 30 відсотків.



Разом з тим, пунктом 201 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України визначено, що "з обласних бюджетів можуть здійснюватися видатки, визначені підпунктом "е" пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу, у частині підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення для потреб усієї області… При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів визначаються за формулою, яка затверджується відповідною обласною радою у додатку до рішення про обласний бюджет".



Відповідно до Концепції державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти "Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта" на період до 2027 року, передбачається протягом 2022-2024 років здійснити перехід до фінансування закладів професійно-технічної освіти, які розташовані на території міст - обласних центрів, з обласних бюджетів.



Зменшення доходів бюджету на 2021 рік внаслідок припинення зарахувань акцизного податку на пальне та пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту на суму близько 66,0 млн грн, а також значні втрати у зв’язку обмежувальними заходами по COVID-19, призводять до розбалансування бюджету за доходами та видатками.



Враховуючи зазначене вище, просимо передбачити у обласному бюджеті на 2021 рік видатки на фінансування закладів професійно-технічної освіти, які розміщені на території м. Житомира в повному обсязі. Співфінансування пропорційно чисельності учнів - мешканців Житомирської міської ОТГ гарантуємо.