Первый домашний матч ФК «Полесье» после зимнего перерыва может пройти в Житомире

«Документы находятся в ГАСИ с 31 декабря. Запланирована командировка в ГАСИ проговорить о возможных недостатках, которые есть в документах, исправить это и, надеюсь, что весенний сезон ФК «Полесье» уже начнет играть на стадионе «Полесье». Точно могу пообещать, что сыграют в этом году (на житомирском стадионе «Полесье») и мне очень хочется, чтобы сыграли первую домашнюю игру в этом году», - сказал Виталий Бунечко.