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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Январь » 15 » 10:41:46

Первый домашний матч ФК «Полесье» после зимнего перерыва может пройти в Житомире

Вчера, 11:16:46 738 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Первый домашний матч ФК «Полесье» после зимнего перерыва может пройти в Житомире

 Председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко надеется, что житомирский футбольный клуб «Полесье» после зимнего перерыва сыграет первую домашнюю игру чемпионата Украины среди команд Первой лиги на стадионе «Полесье».

Об этом Бунечко сказал 13 января в программе «Діалоги», передает «Спортивний Житомир».
 

«Документы находятся в ГАСИ с 31 декабря. Запланирована командировка в ГАСИ проговорить о возможных недостатках, которые есть в документах, исправить это и, надеюсь, что весенний сезон ФК «Полесье» уже начнет играть на стадионе «Полесье». Точно могу пообещать, что сыграют в этом году (на житомирском стадионе «Полесье») и мне очень хочется, чтобы сыграли первую домашнюю игру в этом году», - сказал Виталий Бунечко.


Напомним, в конце декабря 2020 года завершили первую очередь реконструкции стадиона «Полесье».

Согласно календарю Первой лиги, первый домашний матч ФК «Полесье» после зимнего перерыва должен состояться 26 марта.

Тэги: Бунечко, ФК Полесье, стадион полесье
Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 20:58:30, Вчера [Материал]
0

"Обіцяного 3 роки чекають", а з житомирськім центральним стадіоном вже 15...
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