От мнения житомирян зависит судьба стадиона «Полесье»: ОГА не спешит начинать вторую очередь реконструкции

«22 марта 2021 года был получен сертификат готовности к эксплуатации футбольного поля и беговых дорожек центрального стадиона «Полесье». Это I очередь в рамках реализации проекта по реконструкции футбольного поля и благоустройства территории стадиона. Все решения о целесообразности дальнейших работ на стадионе «Полесье» будут приниматься исключительно с учетом результатов общественных обсуждений. По предварительным оценкам стоимость работ может составить до 100 млн грн, поэтому жители области должны определиться с тем, на какие цели лучше в ближайшие годы направить эти средства», - сказал Виталий Бунечко.