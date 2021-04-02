От мнения житомирян зависит судьба стадиона «Полесье»: ОГА не спешит начинать вторую очередь реконструкции

В Житомире сдали в эксплуатацию первую очередь реконструкции стадиона «Полесье». Дальнейшая реконструкция стадиона может стоить до 100 миллионов гривен.
1 апреля председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко во время пресс-конференции
заявил, что работы на стадионе могут продолжить после общественных обсуждений.
«22 марта 2021 года был получен сертификат готовности к эксплуатации футбольного поля и беговых дорожек центрального стадиона «Полесье». Это I очередь в рамках реализации проекта по реконструкции футбольного поля и благоустройства территории стадиона. Все решения о целесообразности дальнейших работ на стадионе «Полесье» будут приниматься исключительно с учетом результатов общественных обсуждений. По предварительным оценкам стоимость работ может составить до 100 млн грн, поэтому жители области должны определиться с тем, на какие цели лучше в ближайшие годы направить эти средства», - сказал Виталий Бунечко.
II очередь реализации проекта предусматривает: благоустройство территории, проведение внешних инженерных сетей, установка информационного табло, обустройство теннисных кортов с освещением, создание тренировочных секторов по легкой атлетике, толкания ядра, прыжков в длину, мини-футбольного поля, монтаж навеса над западной трибуной, ограждения возле центрального входа.
«Часть из этих работ уже выполнена. Вместе с тем дополнительно нужно запроектировать системы радиооповещения, видеонаблюдения, строительство серверной для их обслуживания, установку турникетов с электронным считыванием билетов для входа-выхода болельщиков», - отметил председатель ОГА.
Также Бунечко сообщил, что существует отдельный проект по реконструкции западной трибуны, который сегодня не завершен. Этот проект включает реконструкцию самой трибуны, подтрибунных помещений, в том числе легкоатлетического манежа и вспомогательных помещений, внутренних инженерных сетей. Также в состав проекта входит капитальный ремонт наружных туалетов, входной арки и частичное благоустройство территории.
Кроме того, для приведения в соответствие с регламентом ФФУ, будут выполнены работы по обустройству раздевалок для футболистов, комнат для судей, комнаты для инспектора матчей, медицинские кабинеты, комнаты для прессы, строительство помещений быстрого питания для посетителей.
Предыстория
Реконструкция центрального стадиона «Полесье» продолжалась 15 лет. В конце декабря 2020 года завершили первую очередь реконструкции
.
Реконструкция пережила восемь председателей Житомирской облгосадминистрации, Виталий Бунечко – девятый
. Общая стоимость работ на стадионе составляет 167 млн грн.
ФК «Полесье» уже сыграл на обновленном стадионе первый официальный матч
.