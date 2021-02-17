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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 17 » 12:58:09

Фанаты «Полесья» пришли к ОГА с требованием достроить стадион. ФОТО

Сегодня, 13:11:09 190 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Фанаты «Полесья» пришли к ОГА с требованием достроить стадион. ФОТО

 В Житомире 17 февраля ультрас футбольного клуба "Полесье" пришли под стены ОГА с требованием наконец-то достроить и сдать в эксплуатацию центральный стадион города.

Болельщики развернули баннер "Полесье - величие города, нам нужен стадион" и зажгли файеры, передает "Перший Житомирський".
 

"Бунечко, где наш стадион? - выкрикивали фанаты. - Сколько можно нас кормить обещаниями о сдаче стадиона "Полесье"?"


К митингующим вышел председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко и сказал, что делает все возможное для сдачи стадиона в эксплуатацию.

"Очень тяжело он идет (стадион "Полесье" - ред.), но мы его достроим. ГАСИ нам вернула документы для уточнения. Надеюсь, что в конце марта ФК "Полесье" примет домашнюю игру на своем стадионе", - сказал Бунечко.

Напомним, в конце декабря 2020 года завершили первую очередь реконструкции стадиона "Полесье".













Фото: 1.zt.ua
Тэги: ОГА, стадион полесье, ультрас, Житомир
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Комментариев: 2
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 13:21:13, Сегодня [Материал]

"НАШ стадіон"? У наци-пенсіонерів з White Family манія величі та монополія на всіх футбольних вболівальників міста?
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 13:46:45, Сегодня [Материал]

к Гундичу под хату уже ходили?
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