Фанаты «Полесья» пришли к ОГА с требованием достроить стадион. ФОТО

В Житомире 17 февраля ультрас футбольного клуба "Полесье" пришли под стены ОГА с требованием наконец-то достроить и сдать в эксплуатацию центральный стадион города.
Болельщики развернули баннер "Полесье - величие города, нам нужен стадион" и зажгли файеры, передает "Перший Житомирський
".
"Бунечко, где наш стадион? - выкрикивали фанаты. - Сколько можно нас кормить обещаниями о сдаче стадиона "Полесье"?"
К митингующим вышел председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко и сказал, что делает все возможное для сдачи стадиона в эксплуатацию.
"Очень тяжело он идет (стадион "Полесье" - ред.), но мы его достроим. ГАСИ нам вернула документы для уточнения. Надеюсь, что в конце марта ФК "Полесье" примет домашнюю игру на своем стадионе"
, - сказал Бунечко.
Напомним, в конце декабря 2020 года завершили первую очередь реконструкции
стадиона "Полесье".
Фото: 1.zt.ua