«Где наш стадион?» Ультрас житомирского «Полесья» анонсировали проведение акции

"Приглашаем всех неравнодушных житомирян на акцию житомирских ультрас, посвященной ситуации с реконструкцией центрального стадиона "Полесье". Множество председателей ОГА, средства, года, а в результате ФК "Полесье" играет домашние матчи в других городах Украины. Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко уже наверняка сам устал обещать житомирянам, когда достроят центральный стадион. Сейчас документы на ввод в эксплуатацию находятся в ГАСИ, но кроме этого есть комиссия УАФ, которая спросит есть ли раздевалки на стадионе, интернет, звук, освещение и пр. Это все и не только нужно для проведения домашних матчей. Вопрос: "Кто это все будет делать?" Сколько еще нужно средств для того, чтобы произошло чудо", - говорится в сообщении.