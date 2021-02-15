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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 15 » 17:51:35

«Где наш стадион?» Ультрас житомирского «Полесья» анонсировали проведение акции

Сегодня, 17:52:35 471 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Где наш стадион?» Ультрас житомирского «Полесья» анонсировали проведение акции

 Ультрас житомирского ФК "Полесье" анонсировали акцию, во время которой хотят обратиться к председателю Житомирской ОГА Виталию Бунечко с вопросом: "Где наш стадион?"

Анонс акции разместили на странице White ZT Family в соцсети Facebook.
 

"Приглашаем всех неравнодушных житомирян на акцию житомирских ультрас, посвященной ситуации с реконструкцией центрального стадиона "Полесье". Множество председателей ОГА, средства, года, а в результате ФК "Полесье" играет домашние матчи в других городах Украины. Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко уже наверняка сам устал обещать житомирянам, когда достроят центральный стадион. Сейчас документы на ввод в эксплуатацию находятся в ГАСИ, но кроме этого есть комиссия УАФ, которая спросит есть ли раздевалки на стадионе, интернет, звук, освещение и пр. Это все и не только нужно для проведения домашних матчей. Вопрос: "Кто это все будет делать?" Сколько еще нужно средств для того, чтобы произошло чудо", - говорится в сообщении.


Болельщики планируют собраться на площади Королёва в среду, 17 февраля. 

Напомним, в конце декабря 2020 года завершили первую очередь реконструкции стадиона "Полесье".

Председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко надеется, что ФК "Полесье" после зимнего перерыва сможет сыграть первую домашнюю игру на главной спортивной арене Житомира.
Тэги: Бунечко, ультрас, ФК Полесье, стадион, акция
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Комментариев: 1
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 18:33:53, Сегодня [Материал]

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