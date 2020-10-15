Мошенники выдурили у доверчивых жителей Житомирской области более 35 000 грн

Полиция призывает жителей области быть крайне внимательными при заключении финансовых сделок с незнакомцами. Лишь за последние несколько суток жители Житомирщины, поверив мошенникам, потеряли более 35 000 гривен.
32-летняя жительница Андрушевского района нашла в соцсети объявление о продаже дров. Она решила приобрести нужную в хозяйстве лесопродукцию и перевела на указанный ей счет 7 000 гривен. Правда, приобретенного товара так и не дождалась.
Житель г. Коростышев решил снять жилье и для этого подобрал подходящий вариант на сайте объявлений. Так называемый «хозяин» потребовал от будущего арендатора предоплату, поэтому мужчина перевел на карточный счет 6 000 гривен. Позже мужчина выяснил, что его обманули и выбранную им жилплощадь никто и не собирался сдавать.
В Брусиловском районе 74-летняя жительница потеряла почти 23 000 гривен. Как выяснилось, на мобильный пенсионерки позвонила незнакомка и сообщила, что ее дочь арестована и помещена в следственный изолятор. А чтобы вызволить из тюрьмы родного человека ей нужно заплатить определенную сумму на банковский счет, женщина это и сделала.
Сейчас в рамках уголовных производств, начатых по ст. 190 (мошенничество) УК Украины, продолжается установление лиц, причастных к злодеяниям.
Избежать указанных или подобных ситуаций можно, если придерживаться простых правил:
- никогда не передавайте деньги, предназначенные якобы для лечения, возмещение ущерба потерпевшим, предоплаты за товар или услугу или иной потребности, незнакомым людям;
- старайтесь не платить заранее за товар, приобретенный в сети Интернет. Воспользуйтесь услугами оплаты при получении, или так называемой «защищенной оплаты», которые предлагают транспортные компании, торговые интернет-площадки и финансовые учреждения.
- заключая соглашение о предоставлении услуг или приобретении товаров, особенно если речь идет о значительных суммах, обязательно составляйте письменный договор, внимательно читайте все условия, проверяйте контактные данные, а при необходимости - советуйтесь со специалистами.