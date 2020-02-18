Государственная налоговая служба сообщает об активизации в Житомирской области мошенников, которые представляясь должностными лицами налоговой службы просят перечислить средства на банковские счета.
Так, в одном из районов области зафиксирован случай телефонных звонков с номеров +380 (66) 118-94-78, +380 (99) 736-47-37
от неизвестных лиц, который представившись сотрудником налоговой сообщил, что для того, чтобы не проводить проверку, субъекту хозяйствования необходимо перечислить денежные средства на карточный счет 4790729907591853
(Евчев И.Г.) в Ощадбанке.
"Главное управление сообщает, что должностные лица органов ГНС области действуют исключительно в пределах полномочий и не могут обращаться к плательщикам с подобными просьбами. В случае выявления фактов мошенничества со стороны неизвестных лиц, старайтесь собрать всю возможную информацию (фамилия, имя, номера телефонов, номера карточных счетов и т.д.)", - информирует ГНС.
Если вы пострадали от действий аферистов или имеете информацию о таких случаях ни в коем случае не перечисляйте денежные средства и немедленно сообщите органы Национальной полиции и Государственной налоговой службы.
"Проинформировать Главное управление возможно в любой удобный способ, в частности: с использованием средств почтовой связи по адресу: 10003, г. Житомир, ул. Юрка Тютюнника 7; в письменном виде и средствами телефонной связи через сотрудников отдела по вопросам предотвращения и выявления коррупции Главного управления ГНС в Житомирской области (контактный телефон: (0412) 418-004, заместитель начальника отдела по вопросам предотвращения и выявления коррупции - Охрименко Константин Николаевич)"
, - отмечают налоговики
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В Житомирской область активизировались фейковые налоговики, которые выманивают деньги на карту