Ігор Гундич: наша ПРОпозиція – закупити для області «лабораторії на колесах»

«Жителі Житомирщини зможуть вчасно проходити медичні обстеження за допомогою пересувних діагностичних комплексів. Ми прораховували придбання п’яти лабораторій на колесах, щоб виявляти онкологію та інші захворювання, а також вчасно починати їх лікування. Гроші на цю наднеобхідну справу ми пропонуємо передбачити в бюджеті на наступний рік», – розповів Гундич.