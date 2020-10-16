Ігор Гундич: наша ПРОпозиція – закупити для області «лабораторії на колесах»

П'ять діагностичних комплексів пропонують закупити для жителів Житомирщини. Партія «ПРОпозиція» на Житомирщині ініціює в облраді придбання 5 сучасних пересувних медичних комплексів – «лабораторій на колесах».
Про це повідомив лідер списку до обласної ради від партії «Пропозиція» Ігор Гундич.
«Жителі Житомирщини зможуть вчасно проходити медичні обстеження за допомогою пересувних діагностичних комплексів. Ми прораховували придбання п’яти лабораторій на колесах, щоб виявляти онкологію та інші захворювання, а також вчасно починати їх лікування. Гроші на цю наднеобхідну справу ми пропонуємо передбачити в бюджеті на наступний рік», – розповів Гундич.
Такі медавтомобілі зможуть доїхати до найвіддаленішого села, аби провести ранню діагностику жителів. Рентген, УЗД, маркери на онко, аналіз крові та іншу діагностику можна буде зробити на місці в пересувній лабораторії.
Пересувні медичні комплекси дозволяють на високому рівні надавати медичну допомогу та проводити ранню діагностику у виїзних умовах цілий рік.