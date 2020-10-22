"Зі 100 геніїв, які народилися в Україні, 8 — в Житомирі"

Дев’ять основних пунктів програми втілюються в конкретних діях, які передбачають поступові й незворотні зміни в нашому місті. Заможність, краса, здоров’я, безпека і спроможність — ось ключові слова програми Сергія Сухомлина. Про це він розповів під час представлення передвиборчої програми «Житомир. Завтра».
Одним з найважливіших пунктів програми команди «Пропозиції» — «ПРО здоров’я». Сергій Сухомлин наголошує на необхідності створення сучасних серцево-судинного, хірургічного та інсультного центрів на базі лікарні №2, а також придбання сучасного ангіографа.
Серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання залишаються лідерами по захворюваності в Україні. Для того, щоб діагностувати та лікувати ці захворювання на сучасному рівні необхідно придбати сучасний ангіограф.
За допомогою цього пристрою можна вчасно діагностувати низку захворювань. Він повідомив, що наявність такого апарату в лікарні — це вимога часу. Ангіограф в умовах сьогодення є обов’язковим для лікарні інтенсивного лікування. Наразі вже проведено всі тендерні процедури та ангіограф вже прямує до Житомира.
Апарат дасть змогу абсолютно безболісно провести складні операції: «Завдяки сучасному ангіографу та фаховим лікарям є можливість рятувати людей. І це може сягати тисячі врятованих життів за рік. Бо апарат дає змогу проникнути в будь-яку судину тіла», — наголосив Сергій Сухомлин.
Комплексна реконструкція лікарні №1, а також створення сучасного центру матері та дитини на базі цієї лікарні є ще одним пунктом програми.
«Ми постійно вкладаємо кошти в нове медичне обладнання в наші лікарні. В цьому році було придбано унікальне обладнання, що дозволяє рятувати немовлят, що народилися з вагою від 400 грамів. Багато жінок з інших міст приїздять народжувати до нас. І враховуючи статистику те, що на 100 геніїв, які народилося в Україні, 8 народжується в Житомирі. Думаю, що покращуючи умови для породіль, в нашому місті буде народжуватися ще більше обдарованих дітей», — зазначив кандидат на посаду мера Житомира.
Ще одним з майбутніх пріоритетів в роботі команди Сергія Сухомлина є створення сучасного онкологічного центру з лінійним прискорювачем. Проте Сергій Сухомлин наголосив, що коштами громади міста це зробити неможливо: «Це дуже дороге обладнання, тому для закупівлі нам потрібно співфінансування з іншими громадами. Тому сильна більшість команди «Пропозиція» в облраді дасть змогу прийняти конкретні рішення. В області понад 30 тисяч онкохворих. Ці люди повинні мати шанс жити. І саме новий онкологічний центр з лінійним прискорювачем дасть людям можливість вилікуватись».
Придбання мамографа та іншого необхідного медичного обладнання є також одним із пунктів програми.
Сергій Сухомлин зазначив, що в першу міську лікарню вже закуплено сучасний мамограф. Це дасть можливість передчасно виявляти пухлини в молочних залозах та скоротити число тих, хто помирає від раку. Наразі триває установка даного обладнання.
Будівництво хоспісу — ще одне завдання, яке ставить перед собою та своєю командою Сергій Сухомлин.
Пресслужба політичної партії «Пропозиція»
«Так, я не заперечую того, що будівництво хоспісу було у моїх планах зробити раніше. Це була моя обіцянка. Проте держава ставить перед нами такі завдання, що ми змушені використовувати кошти місцевого бюджету не за призначенням. До прикладу фінансування ПТУ. За чотири роки на це з міського бюджету витрачено понад 400 мільйонів гривень. Проєкт хоспісу уже зроблено, експертизу пройдено, місце під будівництво є. Для мене реалізація цього проєкт — це не про гроші; це про мораль. Тому ми обов'язково повинні його реалізувати», — сказав Сергій Сухомлин.
Може тут і народилися, але чи тут вони себе реалізовували?
Когда заголовок на 100% не имеет отношения к содержимому новостной статьи...слов нет.