"Зі 100 геніїв, які народилися в Україні, 8 — в Житомирі"

«Ми постійно вкладаємо кошти в нове медичне обладнання в наші лікарні. В цьому році було придбано унікальне обладнання, що дозволяє рятувати немовлят, що народилися з вагою від 400 грамів. Багато жінок з інших міст приїздять народжувати до нас. І враховуючи статистику те, що на 100 геніїв, які народилося в Україні, 8 народжується в Житомирі. Думаю, що покращуючи умови для породіль, в нашому місті буде народжуватися ще більше обдарованих дітей», — зазначив кандидат на посаду мера Житомира.

«Так, я не заперечую того, що будівництво хоспісу було у моїх планах зробити раніше. Це була моя обіцянка. Проте держава ставить перед нами такі завдання, що ми змушені використовувати кошти місцевого бюджету не за призначенням. До прикладу фінансування ПТУ. За чотири роки на це з міського бюджету витрачено понад 400 мільйонів гривень. Проєкт хоспісу уже зроблено, експертизу пройдено, місце під будівництво є. Для мене реалізація цього проєкт — це не про гроші; це про мораль. Тому ми обов'язково повинні його реалізувати», — сказав Сергій Сухомлин.