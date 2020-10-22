Компанія інвестор отримала усі дозволи для початку будівництва сміттєпереробного заводу у Житомирі

«У 2020 році ми отримали два ключові дозвільні документи, які фіналізують етап підготовчих робіт. Це дозвіл від Держгеокадастру та Державної архітектурно-будівельної інспекції. Таким чином, у нас на сьогодні є повний пакет усіх необхідних експертиз, висновків, погоджень та дозволів на будівництво першого в Україні повноцінного сміттєперербного заводу. Вдячні за підтримку меру Житомира та міській раді», - акцентував директор ТОВ «МС Соціальний проект» Євгеній Барах.