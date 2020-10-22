Компанія інвестор отримала усі дозволи для початку будівництва сміттєпереробного заводу у Житомирі

У Житомирі до 2022 року побудують сучасний сміттєпереробний завод потужністю 85 тис. тонн у рік, який не спалюватиме відходів, а матиме дві лінії з їх сортування та компостування.
«У 2018 році місто та приватна компанія ТОВ «МС Соціальний проект» уклали інвестиційну угоду. Згідно із нею, інвестор побудує в Житомирі сміттєпереробний завод, а місто не вкладає в це жодної копійки власних коштів, але гарантує і зобов’язується не менше 85 тис. тонн відходів у рік передавати на переробку цьому підприємству. Зараз відходи звозять на полігон, але з кожним роком їх стає більше і рано чи пізно він стане перевантаженим. У стратегії розвитку міста до 2030 року будівництво такого заводу і вирішення проблеми ефективного поводження з твердими побутовими відходами є одним із пріоритетів», - зазначив Борис Пахолюк, директор «Агенції розвитку міста».
Відкриття в обласному центрі сучасного заводу із переробки твердих побутових відходів підтримує Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Проєкт у місті планували реалізувати до кінця 2019 року, але цьому завадили тривала процедура отримання дозвільних документів, коронавірус та карантин.
«У 2020 році ми отримали два ключові дозвільні документи, які фіналізують етап підготовчих робіт. Це дозвіл від Держгеокадастру та Державної архітектурно-будівельної інспекції. Таким чином, у нас на сьогодні є повний пакет усіх необхідних експертиз, висновків, погоджень та дозволів на будівництво першого в Україні повноцінного сміттєперербного заводу. Вдячні за підтримку меру Житомира та міській раді», - акцентував директор ТОВ «МС Соціальний проект» Євгеній Барах.
За його словами, загальна проєктна вартість будівництва заводу становить 9 млн. євро. Компанія вже інвестувала 1,5 млн євро в обладнання, металоконструкцій та інші матеріалів. Обладнання, яке відповідає європейським нормам безпеки, виготовив хорватський завод «Технікс» і воно наразі чекає на доставку в Житомир.
Євген Барах пояснює, що завод зменшить навантаження на місцевий полігон та негативні наслідки для екологічної системи Житомира. За проєктом, на ньому буде 2 лінії з сортування та компостування відходів та створять 200 робочих місць.
ТОВ «МС Соціальний проект» зареєстроване у Житомирі. Попри те, що земельну ділянку площею 2,6 га воно поки не використовує, але сплачує податки до місцевого бюджету. З січня 2019 до жовтня 2020 воно підприємство інвестувало в казну Житомира 2 млн грн.
На запитання журналістів, чому сміттєпереробні заводи не будуються в Україні, Євгеній Барах відповідає, що не всі за це беруться, адже такий проєкт вимагає значних інвестицій, а ще мають співпасти бажання інвестора та політична воля керівництва міста.
«Компанія має серйозні наміри завершити реалізацію проєкту найближчим часом», - додав Борис Пахолюк.
Директор ТОВ «МС Соціальний проект» наголошує, що завод у Житомирі побудують до 2022 року. Він стане пілотним проектом й на основі цього досвіду аналогічні підприємства будуть запускати в інших містах.
ще не став мером а вже добився відкриття заводу - крутяк
це вам не землю по 20 га тирити))))
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и т.д. и т.п.
просто в голос))