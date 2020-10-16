Олена Розенблат: «Житомиру терміново потрібен сміттєпереробний завод». ВІДЕО. ФОТО

Житомиру необхідна комплексна програма сортування сміття та сміттєпереробний завод. Вирішити цю «віковічну» проблему має намір кандидатка на посаду Житомирського міського голови, співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії» - Олена Розенблат. У своїй програмі кандидата «За Житомир твоєї мрії», яка була написана разом з житомирянами, на основі їх пропозицій, вона виділила окремий розділ «Чистий Житомир», у якому є такі пункти:
Усунути монополії на вивезення сміття (Термін виконання – 6 місяців)
Будівництво сміттєпереробного заводу (Термін виконання –2,5 роки)
Запровадження роздільного збору і сортування сміття (Термін виконання –2,5 роки)
«Обіцянки влади так і залишилися обіцянками! Я бачу реальну проблему і готова діяти — гарантую, що у Житомирі буде завод із переробки сміття! У Житомир приїжджали іноземні інвестори, які були готові збудувати сміттєпереробний завод, але у міськраді нам відповіли, що є більш вигідні пропозиції. Пройшло 5 років: завод так і не побудований, Житомир потерпає від сміття. Дивлячись на житомирське сміттєзвалище мені хочеться запитати: «Де ж ці вигідні пропозиції?». Я побудую сміттєпереробний завод. Я Вам це гарантую», - заявила Олена Розенблат.
Скільки часу може на це піти? Чи погодяться працювати з містом інвестори, яким вже відмовили?
- Я пам’ятаю, що ті інвестори, які готові були побудувати такий завод у Житомирі, вони казали, що їм необхідно півтора роки. Якщо оголосити знову, що Житомир шукає інвесторів на будівництво сміттєпереробного заводу – я думаю що до нас приїде не один інвестор, - розповіла Олена Розенблат у програмі «Діалоги».
Пресслужба Олени Розенблат, кандидатки на посаду Житомирського міського голови, співзасновниці ГО «За Житомир твоєї мрії».