Олена Розенблат: «Житомиру терміново потрібен сміттєпереробний завод». ВІДЕО. ФОТО

«Обіцянки влади так і залишилися обіцянками! Я бачу реальну проблему і готова діяти — гарантую, що у Житомирі буде завод із переробки сміття! У Житомир приїжджали іноземні інвестори, які були готові збудувати сміттєпереробний завод, але у міськраді нам відповіли, що є більш вигідні пропозиції. Пройшло 5 років: завод так і не побудований, Житомир потерпає від сміття. Дивлячись на житомирське сміттєзвалище мені хочеться запитати: «Де ж ці вигідні пропозиції?». Я побудую сміттєпереробний завод. Я Вам це гарантую», - заявила Олена Розенблат.