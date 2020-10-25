Умерла экс-председатель Житомирского облсовета Ирина Синявская: она болела коронавирусом

24 октября 2020 года умерла экс-председатель Житомирского областного совета Ирина Синявская. Известно, что она болела коронавирусом. 16 октября Синявская рассказала об этом в соцсети.
"Сегодня уже 7-й день. Хочу писать, читать и даже улыбаться ... Волнуюсь за тех, кто был в близком контакте - родных, коллег, друзей. При первых симптомах сдавайте ПЦР тест! Не медлите! Болезнь очень не простая. Все будьте здоровы!"
- говорится в сообщении.
Под последним сообщением
Ирины Синявской в Facebook пользователи соцсети выражают сочувствие.
Ирине Синявской было 63 года. С апреля 2005 года по февраль 2008 года она занимала должность председателя Житомирского областного совета.