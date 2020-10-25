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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Октябрь » 25 » 10:54:52

Умерла экс-председатель Житомирского облсовета Ирина Синявская: она болела коронавирусом

Вчера, 11:21:52 2283 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Умерла экс-председатель Житомирского облсовета Ирина Синявская: она болела коронавирусом

 24 октября 2020 года умерла экс-председатель Житомирского областного совета Ирина Синявская. Известно, что она болела коронавирусом. 16 октября Синявская рассказала об этом в соцсети.

"Сегодня уже 7-й день. Хочу писать, читать и даже улыбаться ... Волнуюсь за тех, кто был в близком контакте - родных, коллег, друзей. При первых симптомах сдавайте ПЦР тест! Не медлите! Болезнь очень не простая. Все будьте здоровы!" - говорится в сообщении.

Под последним сообщением Ирины Синявской в ​​Facebook пользователи соцсети выражают сочувствие.

Ирине Синявской было 63 года. С апреля 2005 года по февраль 2008 года она занимала должность председателя Житомирского областного совета.
 
Тэги: некрологи, Ирина Синявская
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