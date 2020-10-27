Ушла из дома и не вернулась: на Житомирщине разыскивают 89-летнюю женщину. ФОТО

Правоохранители разыскивают в Житомирской области 89-летнюю Кузьменко Веру Степановну, которая 26 октября ушла из дома и сейчас ее местонахождение неизвестно.
"По имеющейся информации, пенсионерка проживает в с. Бельковцы Коростышевского района. Она ушла из дома около 07:00"
, - сообщает полиция.
Приметы Веры Кузьменко
: худощавого телосложения, волосы седые, глаза темные.
Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Кузьменко Веры, сообщите об этом по телефонам (04130) 5-06-40, 102
или обратитесь в ближайшее отделение полиции.