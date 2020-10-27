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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Октябрь » 27 » 10:17:46

Ушла из дома и не вернулась: на Житомирщине разыскивают 89-летнюю женщину. ФОТО

Сегодня, 10:38:46 321 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ушла из дома и не вернулась: на Житомирщине разыскивают 89-летнюю женщину. ФОТО

 Правоохранители разыскивают в Житомирской области 89-летнюю Кузьменко Веру Степановну, которая 26 октября ушла из дома и сейчас ее местонахождение неизвестно.

"По имеющейся информации, пенсионерка проживает в с. Бельковцы Коростышевского района. Она ушла из дома около 07:00", - сообщает полиция.

Приметы Веры Кузьменко: худощавого телосложения, волосы седые, глаза темные.

Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Кузьменко Веры, сообщите об этом по телефонам (04130) 5-06-40, 102 или обратитесь в ближайшее отделение полиции.

Тэги: исчез человек, Житомирщина, розыск
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