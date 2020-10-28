Шість партій заявили про фальсифікації виборів на Житомирщині

Шість партій на Житомирщині звернулися до правоохоронних органів, міжнародних спостерігачів, представників громадськості щодо фальсифікацій на виборчій дільниці №180271 в селі Рудня Іванівська Новоград-Волинського району (колишній Ємільчинський район), де підозрюють вкид бюлетенів.

Відкрите звернення до правоохоронців підписали "Пропозиція", "Радикальна партія Олега Ляшка", "Європейська солідарність", ВО "Свобода", ВО "Батьківщина" та "Голос", - повідомляє Перший Житомирський.

"Представниками партії "Наш край" було цинічно спотворено волевиявлення громадян громади та сфальсифіковані результати голосування. Кричуще порушення виборчого законодавства має бути оперативно, прозоро та всебічно розслідувано правоохоронними органами під контролем громадськості та міжнародних спостерігачів. Вимагаємо невідкладно провести перевірку, зареєструвати кримінальне провадження по вказаній інформації та проінформувати нас і громадськість про результати розслідування. Просимо вважати це публічне звернення нашою заявою про злочин до правоохоронних органів", – йдеться у зверненні.



Окремо представники шести партій звернулися до прокурора Житомирської області з вимогою взяти під особистий контроль хід розслідування даної справи. У партіях закликали громадян повідомляти про відомі факти підкупу та фальсифікацій під час виборів.

Крім того, партія "Пропозиція" звернулася до Нацполіції Житомирської області із заявою про вчинення незаконних дій у ДВК в селі Рудня Іванівська.

Нагадаємо, під час повторного перерахунку голосів у на ДВК у Рудні Іванівській виявили відсутні підписи людей на відривних талонах бюлетенів та схожі підписи у списках виборців.





