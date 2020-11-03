«Устройство курьером за 5 минут». Как работают закладчики в Житомире

В Житомире во время карантина активизировались распространители наркотиков. Сегодня они массово размещают "вакансии" в интернете, ищут молодых (часто глупых) закладчиков наркотиков.
Вакансии с высокой заработной платой до 10 тысяч гривен в день появляются часто на специализированных сайтах по поиску работы, в том числе на "OLX". Подобные сообщения часто приходят и пользователям "Инстаграм".
Кроме того, есть анонимные телеграм-каналы, где закладчики рассказывают о своей работе и делятся советами. Есть также закрытые чаты. В них попасть можно либо по ссылке в описании одного из каналов с вакансиями, либо через знакомых.
"Закладчики" или "кладмены" - это наемные работники, которые оказываются вовлечены в наркобизнес и чаще всего заканчивают свою "карьеру" уголовными делами. Ещё их называют "расходный материал". При этом, производители и крупные распространители наркотиков фигурируют в материалах как "неустановленные личности", а их дела часто прекращаются по истечении срока давности.
Владельцы наркобизнеса хорошо владеют психологией. Они знают, как уговорить человека пойти на риски. Магазины, которые участвуют в наркобизнесе давно, понимают, как притупить у закладчика страх. В итоге они апеллируют к чести и интеллекту сотрудника. "Берут только дураков", – одна из самых распространенных тактик в этой сфере.
Как понять, что ваш ребенок подрабатывает на закладках:
- 1. Среди личных вещей вдруг появляются небольшие пакеты с замком ziplock, ручные весы, наборы простых черных магнитов, изолента. Вы замечаете белое порошкообразное вещество или кристаллообразное, синего или красного цвета.
- 2. Подросток посылает с помощью мессенджеров скрины карт, снимки остановок, подъездов, канализационных труб, почтовых ящиков. Похожие фотографии хранятся в памяти его телефона.
- 3. У подростка появляются новые гаджеты, дорогая одежда. Когда у ребенка появляется много денег, он не может ими правильно распорядиться. Он начинает тратить их на атрибуты псевдокрасивой жизни.
- 4. Подросток уходит в школу на несколько часов раньше (задерживается после школы, не говоря, где именно он был). Все это — до темноты.
В наркобизнес вовлекают не только подростков. Иногда в него попадают состоявшиеся люди, которые по какой-то причине оказались в сложной финансовой ситуации. Средний возраст кладменов варьируется от 17 до 42 лет.
Для того чтобы начать сотрудничество, будущий закладчик должен либо предоставить залог, либо прислать свое фото и паспортные данные, пройти короткий инструктаж. Кроме того, будущим кладменам рассказывают, как правильно спрятать клад, чтобы его не нашли "чайки" – наркопотребители, которые не хотят покупать наркотики и ищут закладки.
"Магазины" безостановочно ищут кладменов. Например, с помощью романтических объявлений, которые придают преступлению приключенческий дух, а кладменов рисуют "романтиками, тоскующими по временам сухого закона" в Америке 30-х годов. Новичкам обещают "работу с творческим уклоном", где все будет зависеть "от твоей фантазии", а не от менеджеров и начальников. О последствиях объявления, конечно, умалчивают.
Сегодня в Житомире открыты десятки уголовных производств по ч. 2 ст. 307 (Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.