Розпочато відбір телепроєктів для «UA:ЖИТОМИР»

«Це можливість для тих, хто має ідеї, але не знає, як їх втілити. На філіях Суспільного мовника продюсери та менеджери допоможуть правильно оформити усі необхідні документи, створити картку проєкту, в якій стисло розписати суть задуму, бюджет та формат. Переможці зможуть отримати фінансування та презентувати своїм проєктом регіон або розповісти про його проблеми та їх вирішення», – розповів т. в. о. продюсера Житомирської філії Костянтин Кас’ян.