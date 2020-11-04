Розпочато відбір телепроєктів для «UA:ЖИТОМИР»

Телеканал «UA:ЖИТОМИР» запрошує прийняти участь відкритому відборі телевізійних проєктів.
«Якщо ти маєш ідею для телепрограми про Житомирщину – візьми участь у відкритому відборі телевізійних проєктів «Створюй з Суспільним» та отримай від 70 до 750 тисяч гривень на її реалізацію. Програми-переможці побачать глядачі Суспільного в Житомирській області чи в декількох областях – це залежить від масштабу проєкту», - пояснює мовник.
Це може бути цикл програм (від 1 до 24 випусків) тривалістю 6 хв, 13 хв, 26 хв або 52 хв.
Для цього треба аби твоя ідея відповідала тематиці, узгоджувалася з місією Суспільного та була розрахована на реалізацію протягом 4–6 місяців 2021 року.
Тематика:
замовчувана історія Житомирщини радянських часів;
життя й побут віддалених міст регіону;
здоров’я в регіоні;
культурно-освітнє життя Житомирщини під гаслом «Навчання впродовж життя»;
деіндустріалізація регіону;
права, рівність та доступність у регіоні.
Місія Суспільного:
Захищати свободи в Україні. Надавати суспільству достовірну та збалансовану інформацію про Україну та світ, налагоджувати громадський діалог задля зміцнення суспільної довіри, розвитку громадянської відповідальності, української мови та культури, особистості та українського народу.
«Це можливість для тих, хто має ідеї, але не знає, як їх втілити. На філіях Суспільного мовника продюсери та менеджери допоможуть правильно оформити усі необхідні документи, створити картку проєкту, в якій стисло розписати суть задуму, бюджет та формат. Переможці зможуть отримати фінансування та презентувати своїм проєктом регіон або розповісти про його проблеми та їх вирішення», – розповів т. в. о. продюсера Житомирської філії Костянтин Кас’ян.
Заповнити картку проєкту (українською мовою) можна, завантаживши її за посиланням. Також треба підготувати відеопрезентацію та бюджет проєкту і надіслати це на електронну пошту press.zhytomyr@suspilne.media до 22 листопада та пройти подання у Житомирі у період з 23 по 29 листопада. Ті, хто пройде подання, зможуть захистити свій проєкт перед конкурсною комісією в Києві з 7 по 24 грудня. А вже 25 грудня оголосять переможців. Кількість проєктів, які зможе профінансувати Суспільне, стане відомою після ухвалення держбюджету і відповідно розміру фінпідтримки Суспільного мовника у 2021 році.
«Відбір конкурсних проєктів місцевих продакшенів вже розпочався. Команда Суспільного Житомир має велике бажання співпрацювати з авторами на всіх стадіях конкурсу. Якщо продюсерська ланка полягає в креативі та погодженні творчих ідей, то менеджер філії має пояснити творчим групам фінасовий бік проекту – що може бути включено у кошторис, а що Суспільне не має фінансувати», – стверджує менеджер Житомирської філії Артур Самарцев.