Сели в машину и исчезли: в Житомирской области вторые сутки разыскивают отца и сына. ФОТО

Правоохранители устанавливают местонахождение 39-летнего Савчука Дениса и его сына Максима, которые вечером 9 ноября уехали из дома на автомобиле Citroen Berlingo и до сих пор не вернулись. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Около 17:00 мужчина уехал из города Барановка личным автомобилем Citroen Berlingo (серого цвета, с регистрационным номером PPL29E8) и, вероятно, направился в сторону г. Житомира. Вместе с мужчиной был его 14-летний пасынок и, возможно, их пес породы хаски", - отмечают правоохранители.
Около 17:25 в тот же вечер телефоны обоих - и мужчины, и мальчика - уже были выключены.
В течение двух суток поисков полицейские, спасатели, община прочесывали лесную местность, а также береговую линию водоемов.
Правоохоранители проверяют различные версии, в т.ч. относительно вероятных несчастных случаев, которые могли произойти с разыскиваемыми. Ориентировки с приметами пропавших разосланы по всем подразделениям полиции.
Приметы Дениса Савчука
: рост 184-186 см, худощавого телосложения, волосы коротко стриженные, темно-русого цвета, лицо продолговатое, глаза серые.
Был одет в куртку серого цвета, черные брюки, кроссовки сине-черного цвета.
Приметы Максима Мазко
: рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы рыжие, коротко стриженные, глаза голубого цвета, лицо круглое, уши приплюснутые, на правом ухе есть родинка.
Был одет в куртку черного цвета, черные спортивные штаны и черные кроссовки.
Полицейские обращаются ко всем гражданам: если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Дениса Савчука и Максима Мазко, сообщите об этом по телефонам (098) 028-12-02 или 102
, или обратитесь в ближайшее отделение полиции.