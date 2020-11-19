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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 19 » 10:31:34

На трассе Киев - Житомир сбили женщину, которая на обочине помогала чинить машину

Сегодня, 10:57:34 1209 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе Киев - Житомир сбили женщину, которая на обочине помогала чинить машину

 В Житомирской области на трассе Киев-Чоп автомобиль сбил женщину, которая на обочине помогала своему мужу чинить автомобиль.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 ноября в Коростышевском районе, неподалеку с. Козак.
 

"Около 18:00 на 120 км автодороги Киев-Чоп в Коростышевском районе, водитель автомобиля Opel Kadett, 43-летний киевлянин, который двигался в правой полосе движения, совершил столкновение с 60-летней жительницей г. Радомышль, которая в это время подсвечивалась фонариком на обочине автодороги своему мужу, который чинил автомобиль", - сообщает полиция.


В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализированы в хирургическое отделение больницы города Коростышев.

"Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего", - добавляют правоохранители.
Тэги: ДТП Киев-Чоп
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