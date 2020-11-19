На трассе Киев - Житомир сбили женщину, которая на обочине помогала чинить машину

В Житомирской области на трассе Киев-Чоп автомобиль сбил женщину, которая на обочине помогала своему мужу чинить автомобиль.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 ноября в Коростышевском районе, неподалеку с. Козак.
"Около 18:00 на 120 км автодороги Киев-Чоп в Коростышевском районе, водитель автомобиля Opel Kadett, 43-летний киевлянин, который двигался в правой полосе движения, совершил столкновение с 60-летней жительницей г. Радомышль, которая в это время подсвечивалась фонариком на обочине автодороги своему мужу, который чинил автомобиль", - сообщает полиция.
В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализированы в хирургическое отделение больницы города Коростышев.
"Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего"
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