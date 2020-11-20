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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 20 » 09:58:17

На кладбищах Житомира похоронили почти сотню людей, которые болели COVID-19

Сегодня, 10:14:56 1878 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На кладбищах Житомира похоронили почти сотню людей, которые болели COVID-19

 На житомирских кладбищах от начала пандемии похоронили 95 человек, которые болели коронавирусом. Похороны умерших проводят с ограниченным количеством родственников.

Список родственников, которые должны присутствовать на похоронах, заблаговременно передают администрации кладбища, информирует "Суспільне".
 

"Приезжает специальная машина, нам предоставляет перечень родственников, которые будут присутствовать на похоронах, согласно распоряжению МОЗ, и проезжают. Могут присутствовать до 10 человек. Бывает, что это правило нарушают, но в целом соблюдается", - рассказала заместитель директора специализированного комбината коммунально-бытового обслуживания Людмила Бондарчук.




Могилы, которые подготовили весной для захоронения больных коронавирусом, не использовались. Людей хоронили в общих секторах, но с соблюдением карантинных ограничений.
 

"Подготовились, но это не понадобилось, поскольку людей хоронили обычно, если кто-то оставлял место у родных, а так в общем секторе. В морге людей забирают, упаковывают в целлофан и сюда специальная бригада приезжала, которая в костюмах, перчатках и масках. Приезжают и проводят захоронения в целлофановых мешках. Покойник в гробу, а гроб в целлофановом мешке", - добавила Людмила Бондарчук.



ФОТО: Суспільне


Священники Житомирской епархии Православной Церкви Украины отпевать умерших от коронавируса на кладбище не едут.
 

"Мы не имеем права быть на кладбище и молиться над теми, кто умер от коронавируса. Поэтому мы обязательно помогаем семье и молимся, но делаем это в храме. То есть на кладбище идет захоронение, а через несколько дней родственники умершего приходят в храм и мы полностью служим чин погребения", - отметил священник Богдан Бойко.


Священники Житомирской епархии Украинской Православной Церкви Московского патриархата придерживаются иных правил. По просьбе родственников они приезжают на кладбище.
 

"Это происходит с соблюдением всех санитарных норм на кладбище, только тогда, когда гроб опускают и засыпают землей - уже тогда священник на расстоянии нескольких метров от места захоронения совершает чин погребения. А есть другой вариант, когда родственники решают и хоронят самостоятельно, а затем приносят в храм землю и священник служит похороны", - сообщил священник Сергей Грицаюк.

 
Тэги: Житомир, кладбище, коронавирус
Комментариев: 4
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:07:09, Сегодня [Материал]
+1

И здесь этот конфессионный срач развели...
Но мне другое интересно - сколько за этот же период похоронено вообще, умерших от других болезней, и сколько в процентном отношении составляют ковидники.
Скарификатор
3 Перикарда (Скарификатор)   • 18:57:52, Сегодня [Материал]
-1

сейчас других болезней не существует. только корона.
не знаю как у вас, а у нас всем пишут причину смерти
"مع الأمراض المصاحبة COVID-19 " (ковид с сопутствующими заболеваниями)
Atillanta
2 Иванна (Atillanta)   • 11:14:50, Сегодня [Материал]
-3

А почему умерших от гриппа так не хоронят?
Скарификатор
4 Перикарда (Скарификатор)   • 19:06:09, Сегодня [Материал]
-1

умерших от идиотизма тоже так не хоронят. так что тебе не судьба.
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