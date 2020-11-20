На кладбищах Житомира похоронили почти сотню людей, которые болели COVID-19

"Приезжает специальная машина, нам предоставляет перечень родственников, которые будут присутствовать на похоронах, согласно распоряжению МОЗ, и проезжают. Могут присутствовать до 10 человек. Бывает, что это правило нарушают, но в целом соблюдается", - рассказала заместитель директора специализированного комбината коммунально-бытового обслуживания Людмила Бондарчук.

"Подготовились, но это не понадобилось, поскольку людей хоронили обычно, если кто-то оставлял место у родных, а так в общем секторе. В морге людей забирают, упаковывают в целлофан и сюда специальная бригада приезжала, которая в костюмах, перчатках и масках. Приезжают и проводят захоронения в целлофановых мешках. Покойник в гробу, а гроб в целлофановом мешке", - добавила Людмила Бондарчук.





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"Мы не имеем права быть на кладбище и молиться над теми, кто умер от коронавируса. Поэтому мы обязательно помогаем семье и молимся, но делаем это в храме. То есть на кладбище идет захоронение, а через несколько дней родственники умершего приходят в храм и мы полностью служим чин погребения", - отметил священник Богдан Бойко.

"Это происходит с соблюдением всех санитарных норм на кладбище, только тогда, когда гроб опускают и засыпают землей - уже тогда священник на расстоянии нескольких метров от места захоронения совершает чин погребения. А есть другой вариант, когда родственники решают и хоронят самостоятельно, а затем приносят в храм землю и священник служит похороны", - сообщил священник Сергей Грицаюк.