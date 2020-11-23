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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 23 » 17:38:46

Из-за масштабной аварии тысячи житомирян остались без водоснабжения

Вчера, 17:38:09 2499 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из-за масштабной аварии тысячи житомирян остались без водоснабжения

 В Житомире произошла масштабная авария на водопроводной сети, в результате чего жители Богунии и Крошни остались без водоснабжения.

Об этом в 17:10 сообщили на Facebook-странице КП "Житомирводоканал".

"В связи с масштабной аварией на водопроводной сети по адресу проспект Мира, 10 ограничено водоснабжение в дома, которые находятся на проспекте Мира, ДОС и ул. Крошенской и Покровской", - говорится в сообщении.

Бригада водоканала в настоящее время ликвидирует последствия аварии. По информации коммунальщиков, водоснабжение будет восстановлено ориентировочно через 5-6 часов.
Тэги: водоканал, Житомир, Водоснабжение, авария
Комментариев: 1
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 22:13:14, Вчера [Материал]
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