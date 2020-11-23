Из-за масштабной аварии тысячи житомирян остались без водоснабжения

В Житомире произошла масштабная авария на водопроводной сети, в результате чего жители Богунии и Крошни остались без водоснабжения.
Об этом в 17:10 сообщили на Facebook-странице
КП "Житомирводоканал".
"В связи с масштабной аварией на водопроводной сети по адресу проспект Мира, 10 ограничено водоснабжение в дома, которые находятся на проспекте Мира, ДОС и ул. Крошенской и Покровской"
, - говорится в сообщении.
Бригада водоканала в настоящее время ликвидирует последствия аварии. По информации коммунальщиков, водоснабжение будет восстановлено ориентировочно через 5-6 часов.