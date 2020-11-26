Житомирские детсады просят родителей купить бесконтактные термометры: в горсовете говорят, что на это выделяли средства

"Встал вопрос, что в садик нужно закупить бесконтактные термометры в каждую группу. В садике утверждают, что это должны сделать родители. Скажите это только в нашем садике или везде?" - спрашивает пользовательница Masha Kondratieva.

"В мае 2020 года департаментом образования за дополнительно выделенные средства из местного бюджета было обеспечено все учреждения дошкольного образования бесконтактными термометрами в количестве по 2 единицы на каждое учебное заведение. Кроме того, в каждом дошкольном учреждении имеются ртутные термометры, которые при необходимости могут быть использованы. Родители воспитанников имеют право улучшать материальную базу учреждения и сотрудничать в этом направлении с администрацией учебного заведения", - сообщили в Житомирском городском совете.