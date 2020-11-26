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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 26 » 15:48:12

Житомирские детсады просят родителей купить бесконтактные термометры: в горсовете говорят, что на это выделяли средства

Сегодня, 16:16:12 705 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирские детсады просят родителей купить бесконтактные термометры: в горсовете говорят, что на это выделяли средства

 В детских садах Житомира родителей просят приобрести бесконтактные термометры в каждую группу, чтобы процесс измерения температуры детям проходил быстрее.

Об этом 25 ноября сообщили в Facebook-сообществе "Матусі й татусі Житомира".
 

"Встал вопрос, что в садик нужно закупить бесконтактные термометры в каждую группу. В садике утверждают, что это должны сделать родители. Скажите это только в нашем садике или везде?" - спрашивает пользовательница Masha Kondratieva.




В комментариях под сообщением житомиряне подтвердили, что ситуация не единичная и действительно родители за свои средства покупают термометры.

26 ноября на ситуацию отреагировали в городском совете. Там говорят, что еще в мае выделили средства на обеспечение детсадов бесконтактными термометрами.
 

"В мае 2020 года департаментом образования за дополнительно выделенные средства из местного бюджета было обеспечено все учреждения дошкольного образования бесконтактными термометрами в количестве по 2 единицы на каждое учебное заведение. Кроме того, в каждом дошкольном учреждении имеются ртутные термометры, которые при необходимости могут быть использованы. Родители воспитанников имеют право улучшать материальную базу учреждения и сотрудничать в этом направлении с администрацией учебного заведения", - сообщили в Житомирском городском совете.


Мэрия призывает родителей, у которых требуют закупить термометры или говорят, что они отсутствуют, сообщать об этом в департамент образования по телефону: 47-48-36.
Тэги: Детсад, термометр, Житомир, горсовет
Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:27:40, Сегодня [Материал]
+2

Житомирские детсады просят купить бутелированную воду. Хотя мэрия говорит . что установили очисные фильтры.
melan
2 melan (melan)   • 16:47:28, Сегодня [Материал]
+2

то на шторы, то на линолеум в группу, то еще на какуето херню, процесс выемки денег с родителей бесконечен.
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