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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Ноябрь » 27 » 10:17:28

Первое заседание новоизбранного областного совета: на сессию пришли 62 депутата из 64

Сегодня, 10:47:37 768 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Первое заседание новоизбранного областного совета: на сессию пришли 62 депутата из 64

 27 ноября начала работу первая сессия Житомирского областного совета восьмого созыва. Открыл сессию председатель Житомирской областной избирательной комиссии Евгений Лех, который сообщил присутствующим о результатах выборов нового состава депутатов Житомирского областного совета.

Он сообщил, что по данным предварительной регистрации депутатов областного совета, избранных 25 октября этого года, на первое пленарное заседание прибыли и зарегистрировались 62 депутата из 64 избранных.

Депутатский корпус восьмой каденции будет состоять из представителей следующих политических партий:
 
  • "Слуга народа" - 11 депутатов
  • "Европейская солидарность" - 9 депутатов
  • "Наш край" - 9 депутатов
  • "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 7 депутатов
  • "За будущее" - 7 депутатов
  • ВО "Батькивщина" - 6 депутатов
  • "Пропозиция" - 6 депутатов
  • "Радикальная партия Олега Ляшко" - 5 депутатов
  • "Сила и честь" - 4 депутата

Для проведения сессии депутаты избрали временный президиум в составе Владимира Федоренко, Александра Рабиновича и Олега Дзюбенко.

Члены временного президиума являются представителями партий, набравших наибольшее количество голосов на выборах. Они поочередно будут председательствовать на пленарном заседании до избрания председателя совета.

Заседание сессии транслируется в прямом эфире на YouTube-канале Житомирского областного совета.
 
Тэги: депутаты, сессия, облсовет
Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:08:26, Сегодня [Материал]
-1

Раздолье на сессии людей малочисленных в здание не пускают. Кордон полиции. Первый указ депутатов " плибеев " не пускать . Ляпота, делай что хочеш.
Crespito
2 Hernan (Crespito)   • 11:14:57, Сегодня [Материал]
-2

пидарасня разная собралась
Скарификатор
3 Перикарда (Скарификатор)   • 14:26:40, Сегодня [Материал]
-1

хор вроде новый, а хари все прежние
viking62
4 viking (viking62)   • 15:48:35, Сегодня [Материал]
-1

А депутатам без масок можно находится в общественном месте?
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