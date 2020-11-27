Первое заседание новоизбранного областного совета: на сессию пришли 62 депутата из 64

27 ноября начала работу первая сессия Житомирского областного совета восьмого созыва. Открыл сессию председатель Житомирской областной избирательной комиссии Евгений Лех, который сообщил присутствующим о результатах выборов нового состава депутатов Житомирского областного совета.
Он сообщил, что по данным предварительной регистрации депутатов областного совета, избранных 25 октября этого года, на первое пленарное заседание прибыли и зарегистрировались 62 депутата из 64 избранных.
Депутатский корпус восьмой каденции будет состоять из представителей следующих политических партий:
"Слуга народа" - 11 депутатов
"Европейская солидарность" - 9 депутатов
"Наш край" - 9 депутатов
"Оппозиционная платформа - за жизнь" - 7 депутатов
"За будущее" - 7 депутатов
ВО "Батькивщина" - 6 депутатов
"Пропозиция" - 6 депутатов
"Радикальная партия Олега Ляшко" - 5 депутатов
"Сила и честь" - 4 депутата
Для проведения сессии депутаты избрали временный президиум в составе Владимира Федоренко, Александра Рабиновича и Олега Дзюбенко.
Члены временного президиума являются представителями партий, набравших наибольшее количество голосов на выборах. Они поочередно будут председательствовать на пленарном заседании до избрания председателя совета.
Заседание сессии транслируется в прямом эфире на YouTube-канале Житомирского областного совета.