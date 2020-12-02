Александр Блощинский – новый председатель Житомирского районного совета

1 декабря состоялось первое пленарное заседание Житомирского районного совета VIII созыва, во время которого глава районной ТИК объявила результаты выборов и фамилии новоизбранных депутатов
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Избранники приняли присягу и приступили к выборам председателя районного совета, передает Вголос.Zt
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В бюллетене для голосования, который раздали депутатам, было две кандидатуры - Александр Дубенцов (фракция партии «Слуга народа») и Александр Блощинский (фракция партии «Пропозиция»).
Победителя определили лишь со второй попытки. Во время первого голосования ни один из кандидатов не получил необходимую поддержку.
По результатам повторного голосования главой Житомирского районного совета стал Александр Блощинский
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Стоит отметить, что Блощинский ранее возглавлял Богунский районный совет. В 2015 году он был избран депутатом Богунского райсовета от ВО «Батькивщина».
ФОТО: Вголос.Zt