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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Ноябрь » 17 » 08:18:47

Выборы в Житомирский районный совет: наибольшее количество депутатов у «Слуги народа» и «ЕС»

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Выборы в Житомирский районный совет: наибольшее количество депутатов у «Слуги народа» и «ЕС»

 Центральная избирательная комиссия определила итоги голосования за кандидатов в депутаты Житомирского районного совета.

По информации ЦИК, в райсовет прошли депутаты 9 из 10 партий, участвовавших в выборах. Не смогла попасть в Житомирский райсовет партия ВО "Свобода".

Наибольшее количество депутатских мандатов (по 9) будут иметь "Слуга народа" и "Европейская Солидарность".
 

Партии, прошедшие в Житомирский районный совет

 
  • "Слуга народа" - 28 114 голосов (9 депутатов)
  • "Европейская солидарность" - 25 324 голосов (9 депутатов)
  • "Пропозиция" - 17 970 голосов (6 депутатов)
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 16 901 голос (6 депутатов)
  • "За будущее" - 14 257 голосов (5 депутатов)
  • "Наш край" - 13 489 голосов (5 депутатов)
  • "Батькивщина" - 12 787 голосов (5 депутатов)
  • "Сила и честь" - 12 762 голосов (5 депутата)
  • "Радикальная партия Ляшко" - 10 562 голосов (4 депутата)
 

54 депутата Житомирского районного совета




 

Выборы в районные советы


В Украине продолжается административно-территориальная реформа, согласно которой в Житомирской области из 23 районов остается только четыре. В укрупненный Житомирский район войдут Чудновский, Любарский, Романовский, Пулинский, Хорошевский, Черняховский, Радомышльский, Коростышевский, Брусиловский и Попельнянский районы. В связи с этим, жители упомянутых районов выбирали депутатов уже в Житомирский райсовет.
 

Результаты выборов в Житомирский городской совет

Результаты выборов в Житомирский областной совет

Тэги: районный совет, депутаты, выборы
Комментариев: 2
Живу_на_Восточной
1 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 08:26:06, Сегодня [Материал]
+3

тичина, як не в місто, то в район обрався

ну і череднік, який стрибав від партії до партії вже в руках коломойського опинився
ZVEZDA
2 Житомирянин (ZVEZDA)   • 08:38:16, Сегодня [Материал]
0

То такий непотріб...(
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