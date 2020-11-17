Выборы в Житомирский районный совет: наибольшее количество депутатов у «Слуги народа» и «ЕС»

Центральная избирательная комиссия определила итоги голосования за кандидатов в депутаты Житомирского районного совета.
По информации ЦИК
, в райсовет прошли депутаты 9 из 10 партий, участвовавших в выборах. Не смогла попасть в Житомирский райсовет партия ВО "Свобода".
Наибольшее количество депутатских мандатов (по 9) будут иметь "Слуга народа" и "Европейская Солидарность".
Партии, прошедшие в Житомирский районный совет
- "Слуга народа" - 28 114 голосов (9 депутатов)
- "Европейская солидарность" - 25 324 голосов (9 депутатов)
- "Пропозиция" - 17 970 голосов (6 депутатов)
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 16 901 голос (6 депутатов)
- "За будущее" - 14 257 голосов (5 депутатов)
- "Наш край" - 13 489 голосов (5 депутатов)
- "Батькивщина" - 12 787 голосов (5 депутатов)
- "Сила и честь" - 12 762 голосов (5 депутата)
- "Радикальная партия Ляшко" - 10 562 голосов (4 депутата)
54 депутата Житомирского районного совета
Выборы в районные советы
В Украине продолжается административно-территориальная реформа, согласно которой в Житомирской области из 23 районов остается только четыре
. В укрупненный Житомирский район войдут Чудновский, Любарский, Романовский, Пулинский, Хорошевский, Черняховский, Радомышльский, Коростышевский, Брусиловский и Попельнянский районы. В связи с этим, жители упомянутых районов выбирали депутатов уже в Житомирский райсовет.
ну і череднік, який стрибав від партії до партії вже в руках коломойського опинився