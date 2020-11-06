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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Ноябрь » 6 » 13:57:47

Результаты выборов: какие партии и депутаты прошли в Житомирский областной совет

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Результаты выборов: какие партии и депутаты прошли в Житомирский областной совет

 По результатам местных выборов, которые проходили 25 октября 2020 года, в Житомирский областной совет проходят 9 партий. Крупнейшая фракция будет у «Слуги народа».

Об этом сообщает издание Житомир инфо со ссылкой на данные итогового протокола выборов.

Отметим, что из 64 избранных депутатов, 22 одержали победу в округах, другие прошли по партийным спискам. Также избранными признали двух народных депутатов, которые возглавляли партийные списки - Юрия Павленко и Анжелику Лабунскую, вряд ли они откажутся от мандатов депутатов Верховной Рады.

Кроме того, несколько избранных депутатов прошли в советы других уровней и до конца ноября должны определиться, в каком совете они будут депутатами.

То есть, окончательный список новоизбранных депутатов областного совета будет отличаться от результатов, которые областная ТИК установиь 6 ноября.
 

Общие результаты 12 партий, которые выдвигали своих кандидатов в депутаты Житомирского областного совета:



Кандидаты от партий, которые избраны депутатами областного совета 8-го созыва:


«Слуга народу» - 11
 
  • Володимир Федоренко, перший заступник голови ОДА
  • Ірина Дячук, директор Національного музею космонавтики імені С.П.Корольова
  • Олександр Дмитрук, директор ТОВ ЖЮК «КОДЕКС»
  • Валентина Донець, завідувач гінекологічного відділення КП «Лікарня № 1» Житомирської міської ради
  • Ігор Лукашенко, головний лікар Чуднівської районної лікарні
  • Андрій Руденький, депутат обласної ради від БПП (по округу)
  • Євгеній Жабокрицький, депутат обласної ради від Об’єднання «Самопоміч» (по округу)
  • Олександр Ющенко, депутат обласної ради від Народної партії (по округу)
  • Валерій Прокопчук, в.о. начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Житомирській області (по округу)
  • Катерина Шевчук, головний архітектор ПП «Укрпалетсистем» (по округу)
  • Людмила Кицак, викладач Бердичівського педагогічного фахового коледжу Житомирської обласної ради (по округу)

«Наш край» - 9
 
  • Сергій Диняк, депутат обласної ради від БПП
  • Олег Дзюбенко, депутат обласної ради від БПП
  • Ігор Ходак, депутат облради з фракції ВО «Батьківщина» (по округу)
  • Оксана Олійник, перший проректор державного університету «Житомирська політехніка»
  • Олеся Грабовська, помічник-консультант народного депутата України Андрія Пузійчука (ВО «Батьківщина»)
  • Ігор Рибінський, депутат обласної ради від ВО «Батьківщина»
  • Анатолій Подік, депутат обласної ради від БПП (по округу)
  • Віктор Мельник, депутат обласної ради від БПП (по округу)
  • Олег Казюк, депутат обласної ради від БПП (по округу)

«Європейська Солідарність» - 9
 
  • Іван Гараз, командир військової частини А0409 (30-а бригада)
  • Олександр Рабінович, директор ТОВ «Марк»
  • Петро Рудь, депутат Житомирської міської ради від БПП
  • Тетяна Нікітіч, директор ЗАТ «Житомирські ласощі»
  • Анатолій Павленко, депутат обласної ради від БПП (по округу)
  • Олег Корх, президент ТОВ «Компанія Форпост» (по округу)
  • Юрій Довгополий, депутат обласної ради від БПП (по округу)
  • Павло Яблонський, директор ТОВ «Оріон-сіті» (по округу)
  • Павло Журбенко, головний лікар КНП «Госпіталь ветеранів війни» (по округу)

«Опозиційна платформа – За життя» - 7
 
  • Юрій Павленко, народний депутат
  • Анатолій Мелашенко, депутат обласної ради від Опозиційного блоку
  • Наталія Рибак, депутат обласної ради від Опозиційного блоку
  • Петро Козенюк, директор КП «Готельний комплекс "Україна"»
  • Наталія Онуфрієнко, директор Центру ранньої медико-соціальної реабілітації дітей «Онуфрієнко-Діти»
  • Костянтин Черпіцький, директор ТОВ «Стар Пак Преміум»
  • Володимир Нагорняк, депутат обласної ради від Опозиційного блоку (по округу)

«За майбутнє» - 7
 
  • Віктор Развадовський, радник головного директора з питань безпеки СП «Полтавська газонафтова компанія», колишній нардеп від Житомирської області
  • Андрій Ковальов, директор ТОВ «Юридичне підприємство "Тріумф"» (по округу)
  • Олександр Савченко, пенсіонер
  • Олена Гронська, заступник головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги Романівської районної ради
  • Галина Сисоєва, заступник головного лікаря Чуднівського центру первинної медико-санітарної допомоги
  • Олександр Чорноморець, депутат обласної ради від Опозиційного блоку (по округу)
  • Ігор Сабадаш, депутат обласної ради від БПП (по округу)

«Пропозиція» - 6
 
  • Ігор Гундич, ФОП (колишній голова Житомирської ОДА)
  • Ірина Костюшко, депутат обласної ради від БПП
  • Руслан Годований, ФОП
  • Неля Ковалюк, заступник директора КУ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю»
  • Володимир Ширма, голова Житомирської обласної ради, депутат облради від БПП
  • Валерій Онопрієнко, ФОП (по округу)

ВО «Батьківщина» - 6
 
  • Анжеліка Лабунська, народний депутат
  • Віталій Сорока, приватний підприємець
  • Дмитро Кропачов, депутат облради від ВО «Батьківщина»
  • Андрій Озерчук, депутат обласної ради від УКРОП
  • Олена Хливнюк, директор ПП «Продмаркетпром»
  • Петро Піонтківський, начальник КП «Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації»

Радикальна партія Олега Ляшка - 5
 
  • Сергій Крамаренко, перший заступник голови обласної ради, депутат облради від РПЛ
  • Ірина Щербакова, начальник дільниці швацького потоку новоград-волинської фабрики «Леся»
  • Петро Чернявський, депутат обласної ради від РПЛ
  • Ірина Сергєєва, начальник відділу АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»
  • Олена Торяник, директор ТОВ «Твій хліб» (по округу)

«Сила і Честь» - 4
 
  • Іван Кулак, пенсіонер
  • Олег Скидан, ректор Поліського національного університету
  • Володимир Кропивницький, депутат обласної ради від ВО «Батьківщина»
  • Поліна Алдошина, адвокат
Тэги: выборы, областной совет, депутаты
Комментариев: 2
BADMAD
1 Денис (BADMAD)   • 15:17:53, Сегодня [Материал]

Дмитро Кропачов, депутат облради від ВО «Батьківщина» - вы серьезно???
melan
2 melan (melan)   • 16:28:09, Сегодня [Материал]

Вместо нар депутатство, красота.
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