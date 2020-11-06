Результаты выборов: какие партии и депутаты прошли в Житомирский областной совет

По результатам местных выборов, которые проходили 25 октября 2020 года, в Житомирский областной совет проходят 9 партий. Крупнейшая фракция будет у «Слуги народа».
Об этом сообщает издание Житомир инфо
со ссылкой на данные итогового протокола выборов.
Отметим, что из 64 избранных депутатов, 22 одержали победу в округах, другие прошли по партийным спискам. Также избранными признали двух народных депутатов, которые возглавляли партийные списки - Юрия Павленко и Анжелику Лабунскую, вряд ли они откажутся от мандатов депутатов Верховной Рады.
Кроме того, несколько избранных депутатов прошли в советы других уровней и до конца ноября должны определиться, в каком совете они будут депутатами.
То есть, окончательный список новоизбранных депутатов областного совета будет отличаться от результатов, которые областная ТИК установиь 6 ноября.
Общие результаты 12 партий, которые выдвигали своих кандидатов в депутаты Житомирского областного совета:
«Слуга народу» - 11
Кандидаты от партий, которые избраны депутатами областного совета 8-го созыва:
«Наш край» - 9
- Володимир Федоренко, перший заступник голови ОДА
- Ірина Дячук, директор Національного музею космонавтики імені С.П.Корольова
- Олександр Дмитрук, директор ТОВ ЖЮК «КОДЕКС»
- Валентина Донець, завідувач гінекологічного відділення КП «Лікарня № 1» Житомирської міської ради
- Ігор Лукашенко, головний лікар Чуднівської районної лікарні
- Андрій Руденький, депутат обласної ради від БПП (по округу)
- Євгеній Жабокрицький, депутат обласної ради від Об’єднання «Самопоміч» (по округу)
- Олександр Ющенко, депутат обласної ради від Народної партії (по округу)
- Валерій Прокопчук, в.о. начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Житомирській області (по округу)
- Катерина Шевчук, головний архітектор ПП «Укрпалетсистем» (по округу)
- Людмила Кицак, викладач Бердичівського педагогічного фахового коледжу Житомирської обласної ради (по округу)
«Європейська Солідарність» - 9
- Сергій Диняк, депутат обласної ради від БПП
- Олег Дзюбенко, депутат обласної ради від БПП
- Ігор Ходак, депутат облради з фракції ВО «Батьківщина» (по округу)
- Оксана Олійник, перший проректор державного університету «Житомирська політехніка»
- Олеся Грабовська, помічник-консультант народного депутата України Андрія Пузійчука (ВО «Батьківщина»)
- Ігор Рибінський, депутат обласної ради від ВО «Батьківщина»
- Анатолій Подік, депутат обласної ради від БПП (по округу)
- Віктор Мельник, депутат обласної ради від БПП (по округу)
- Олег Казюк, депутат обласної ради від БПП (по округу)
«Опозиційна платформа – За життя» - 7
- Іван Гараз, командир військової частини А0409 (30-а бригада)
- Олександр Рабінович, директор ТОВ «Марк»
- Петро Рудь, депутат Житомирської міської ради від БПП
- Тетяна Нікітіч, директор ЗАТ «Житомирські ласощі»
- Анатолій Павленко, депутат обласної ради від БПП (по округу)
- Олег Корх, президент ТОВ «Компанія Форпост» (по округу)
- Юрій Довгополий, депутат обласної ради від БПП (по округу)
- Павло Яблонський, директор ТОВ «Оріон-сіті» (по округу)
- Павло Журбенко, головний лікар КНП «Госпіталь ветеранів війни» (по округу)
«За майбутнє» - 7
- Юрій Павленко, народний депутат
- Анатолій Мелашенко, депутат обласної ради від Опозиційного блоку
- Наталія Рибак, депутат обласної ради від Опозиційного блоку
- Петро Козенюк, директор КП «Готельний комплекс "Україна"»
- Наталія Онуфрієнко, директор Центру ранньої медико-соціальної реабілітації дітей «Онуфрієнко-Діти»
- Костянтин Черпіцький, директор ТОВ «Стар Пак Преміум»
- Володимир Нагорняк, депутат обласної ради від Опозиційного блоку (по округу)
«Пропозиція» - 6
- Віктор Развадовський, радник головного директора з питань безпеки СП «Полтавська газонафтова компанія», колишній нардеп від Житомирської області
- Андрій Ковальов, директор ТОВ «Юридичне підприємство "Тріумф"» (по округу)
- Олександр Савченко, пенсіонер
- Олена Гронська, заступник головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги Романівської районної ради
- Галина Сисоєва, заступник головного лікаря Чуднівського центру первинної медико-санітарної допомоги
- Олександр Чорноморець, депутат обласної ради від Опозиційного блоку (по округу)
- Ігор Сабадаш, депутат обласної ради від БПП (по округу)
ВО «Батьківщина» - 6
- Ігор Гундич, ФОП (колишній голова Житомирської ОДА)
- Ірина Костюшко, депутат обласної ради від БПП
- Руслан Годований, ФОП
- Неля Ковалюк, заступник директора КУ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю»
- Володимир Ширма, голова Житомирської обласної ради, депутат облради від БПП
- Валерій Онопрієнко, ФОП (по округу)
Радикальна партія Олега Ляшка - 5
- Анжеліка Лабунська, народний депутат
- Віталій Сорока, приватний підприємець
- Дмитро Кропачов, депутат облради від ВО «Батьківщина»
- Андрій Озерчук, депутат обласної ради від УКРОП
- Олена Хливнюк, директор ПП «Продмаркетпром»
- Петро Піонтківський, начальник КП «Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації»
«Сила і Честь» - 4
- Сергій Крамаренко, перший заступник голови обласної ради, депутат облради від РПЛ
- Ірина Щербакова, начальник дільниці швацького потоку новоград-волинської фабрики «Леся»
- Петро Чернявський, депутат обласної ради від РПЛ
- Ірина Сергєєва, начальник відділу АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»
- Олена Торяник, директор ТОВ «Твій хліб» (по округу)
- Іван Кулак, пенсіонер
- Олег Скидан, ректор Поліського національного університету
- Володимир Кропивницький, депутат обласної ради від ВО «Батьківщина»
- Поліна Алдошина, адвокат