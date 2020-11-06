Результаты выборов в Житомире: кто стал депутатом городского совета

По результатам подсчета 100% бюллетеней в Житомирский городской совет проходят 42 депутата из 6 политических партий, преодолевших барьер в 5%.
Результаты местных выборов Житомирская городская ТИК объявила
на заседании 6 ноября.
Крупнейшая фракция в городском совете будет у партии «Пропозиция» - 16 депутатских мандатов из 42 (38%).
Предварительный список депутатов новой каденции Житомирского городского совета
(окончательный список должен быть сформирован до конца ноября, так как некоторые депутаты избраны и в советы других уровней)
«Пропозиция» – 16
Гудзь Павел Анатольевич
Кварацхелия Годердзи Индикоевич
Ковалюк Неля Дмитриевна
Моисеев Юрий Владимирович
Молодецкая Екатерина Валерьевна
Оноприенко Татьяна Николаевна
Павлусенко Лариса Валерьевна
Ракович Александр Иванович
Сухомлин Сергей Иванович
Уминский Андрей Владимирович
Федорова Виктория Руслановна
Черняхович Александр Мирославович
Шиманская Галина Степановна
Шевченко Василий Русланович
Юрчук Елена Александровна
Янушевич Николай Викторвич
«Слуга народа» – 7
Гладкая Ирина Владимировна
Евдокимов Виктор Валерьевич
Иванкевич Сергей Леонидович
Климинский Виктор Анатольевич
Харченко Алексей Андреевич
Чередниченко Лидия Владимировна
Шевчук Александр Анатольевич
«Оппозиционная платформа - За жизнь» – 6
Гринчук Сергей Алексеевич
Колесник Сергей Владимирович
Кучик Василий Каримович
Леонченко Наталия Петровна
Пивоварова Светлана Ивановна
Самборский Юрий Анатольевич
«Европейская Солидарность» – 6
Горай Олег Станиславович
Журавская Оксана Львовна
Зубко Людмила Николаевна
Карпинский Геннадий Иванович
Лиски Вадим Иванович
Ражев Артем Владимирович
«Сила и Честь» – 4
Кропивницкая Людмила Геннадьевна
Кропивницкий Владимир Николаевич
Мартынчук Иван Владимирович
Цимбалюк Любовь Владимировна
«Батькивщина» – 3
Величко Александр Юльевич
Розенблат Елена Соломоновна
Янушевич Людмила Петровна