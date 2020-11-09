Кто попал в Житомирский областной совет: список партий и депутатов

Центральная избирательная комиссия определила итоги голосования за кандидатов в депутаты Житомирского областного совета.
По информации ЦИК
, в областной совет прошли депутаты 9 из 13 партий, участвовавших в выборах. Наибольшее количество депутатских мандатов имеет "Слуга народа".
Партии, прошедшие в Житомирский облсовет
- "Слуга народа" - 58 198 голосов (11 депутатов)
- "Наш край" - 43 790 голосов (9 депутатов)
- "Европейская солидарность" - 42 407 голосов (9 депутатов)
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 35 941 голос (7 депутатов)
- "За будущее" - 34 756 голосов (7 депутатов)
- "Пропозиция" - 30 015 голосов (6 депутатов)
- "Батькивщина" - 25 037 голосов (6 депутатов)
- "Радикальная партия" - 19767 голосов (5 депутатов)
- "Сила и честь" - 18 087 голосов (4 депутата)
Вне сессионного зала областного совета остались ВО "Свобода", партия "Левая оппозиция" и "Перемога Пальчевского".
Депутаты Житомирского областного совета восьмого созыва
И да, не понесший наказание за убийство женщины в ДТП, Кропачов, собрал аж 691 голос. Т.е. почти 7 сотен людей считают, что такие люди должны представлять их интересы. Запомните - не политики виноваты в ваших проблемах, а вы, избиратели, и только вы, виноваты во всем этом, ибо вы приводите к власти таких мерзавцев.