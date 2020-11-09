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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Ноябрь » 9 » 11:27:06

Кто попал в Житомирский областной совет: список партий и депутатов

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Кто попал в Житомирский областной совет: список партий и депутатов

 Центральная избирательная комиссия определила итоги голосования за кандидатов в депутаты Житомирского областного совета.

По информации ЦИК, в областной совет прошли депутаты 9 из 13 партий, участвовавших в выборах. Наибольшее количество депутатских мандатов имеет "Слуга народа".
 

Партии, прошедшие в Житомирский облсовет

 
  • "Слуга народа" - 58 198 голосов (11 депутатов)
  • "Наш край" - 43 790 голосов (9 депутатов)
  • "Европейская солидарность" - 42 407 голосов (9 депутатов)
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 35 941 голос (7 депутатов)
  • "За будущее" - 34 756 голосов (7 депутатов)
  • "Пропозиция" - 30 015 голосов (6 депутатов)
  • "Батькивщина" - 25 037 голосов (6 депутатов)
  • "Радикальная партия" - 19767 голосов (5 депутатов)
  • "Сила и честь" - 18 087 голосов (4 депутата)

Вне сессионного зала областного совета остались ВО "Свобода", партия "Левая оппозиция" и "Перемога Пальчевского".
 

Депутаты Житомирского областного совета восьмого созыва


Тэги: выборы, депутаты, областной совет
Комментариев: 4
Incola
1 Александр (Incola)   • 12:48:30, Сегодня [Материал]

победили директора, начальники, главные и головы...
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 16:02:39, Сегодня [Материал]

Тому що є партійні, матеріальні та інші цензи.
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 16:32:21, Сегодня [Материал]

54 голоса = депутат... на фоне остальных цифр, ну явно смешно выглядит. Привет новому формату выборов)

И да, не понесший наказание за убийство женщины в ДТП, Кропачов, собрал аж 691 голос. Т.е. почти 7 сотен людей считают, что такие люди должны представлять их интересы. Запомните - не политики виноваты в ваших проблемах, а вы, избиратели, и только вы, виноваты во всем этом, ибо вы приводите к власти таких мерзавцев.
MAS-ter
4 Mast (MAS-ter)   • 20:38:35, Сегодня [Материал]

Батькивщына и Лозинского к власти привела. Тот застрелил холопа и сейчас - глава ОТГ. Люди-ублюдки.
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