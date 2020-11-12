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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Ноябрь » 12 » 11:58:11

Четверо новоизбранных депутатов отказались от мандатов в Житомирском городском и областном советах

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Четверо новоизбранных депутатов отказались от мандатов в Житомирском городском и областном советах

 По состоянию на утро 12 апреля вторник четверо новоизбранных депутатов отказались от мандатов: двое в областном совете и двое в Житомирском городском совете.

Об этом сообщает издание Житомир инфо со ссылкой на областную и городскую ТИК.
 

«У нас написали заявления на отказ двое избранных депутатов областного совета: Анжелика Лабунская, вместо нее будет депутатом Николай Григорович и Неля Ковалюк, вместо нее будет Алла Мусевич», - рассказал председатель областной ТИК Евгений Лех.


Анжелика Лабунская баллотировалась от партии ВО «Батькивщина» и является депутатом Верховной Рады Украины. На ее место в облсовет проходит действующий депутат совета Николай Григорович.

Неля Ковалюк, заместитель директора КУ «Центр комплексной реабилитации детей с инвалидностью» баллотировалась от партии «Пропозиция», также была выбрана депутатом Житомирского городского совета и отказалась от депутатского кресла в облсовете в пользу городского совета. Ее место в списке депутатов облсовета от «Пропозиции» займет Алла Мусевич, адвокат из Бердичева.

Список новоизбранных депутатов Житомирского городского совета покинули Сергей Сухомлин, выбранный Житомирским городским председателем, баллотировался от партии «Пропозиция» и Владимир Кропивницкий от партии «Сила и честь».

Владимир Кропивницкий является действующим депутатом областного совета и по результатам выборов также проходит в облсовет. Отметим, что депутатом городского совета также избрана и жена Владимира Кропивницкого - Людмила Кропивницкая.
 

«Владимир Кропивницкий выбрал областной совет, а его жена Людмила Кропивницкая уже будет в городском. Мы пока принимаем заявления об отказе, а потом будем определять, кто проходит в совет вместо тех, которые отказались от мандатов», - говорит председатель городской ТИК Оксана Плис.


Результаты выборов в Житомирский городской совет

Результаты выборов в Житомирский областной совет

Тэги: городской совет, депутаты, выборы, облсовет
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