Четверо новоизбранных депутатов отказались от мандатов в Житомирском городском и областном советах

«У нас написали заявления на отказ двое избранных депутатов областного совета: Анжелика Лабунская, вместо нее будет депутатом Николай Григорович и Неля Ковалюк, вместо нее будет Алла Мусевич», - рассказал председатель областной ТИК Евгений Лех.

«Владимир Кропивницкий выбрал областной совет, а его жена Людмила Кропивницкая уже будет в городском. Мы пока принимаем заявления об отказе, а потом будем определять, кто проходит в совет вместо тех, которые отказались от мандатов», - говорит председатель городской ТИК Оксана Плис.